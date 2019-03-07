Не пропусти День молодежи!



Уже в эту субботу, 29 июня в нашем городе пройдет самое яркое и долгожданное событие этого лета – День Молодежи. И он обещает быть поистине ярким, насыщенным и крайне интересным!

Гостей ждет насыщенная программа. Богатырские игры, стритбол, бампербол, аквагрим, концертная программа, краски холли и многое другое.

Начало работы интерактивных площадок в 15.30, парковая зона ФОК. Будет организовано Арт-пространство, участниками могут быть воспитанники детских школ искусств, творческих студий, учащиеся школ, колледжей и техникумов, а также все, кто неравнодушен к искусству. Возраст участников от 14 до 30 лет.

А если ты любитель приключений, тогда можешь принять участие в развлекательной квест-игре "Следуй за мной". Для этого Вам надо собрать команду из 4-5 человек и подать заявку на участие. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 12 до 30 лет. Команда-победитель, а также все участники получат поощрительные призы.

Все заявки подаются в Управление по культуре, спорту и делам молодежи,303 кабинет, здание администрации или по телефону 3-60-55 до 28 июня. Поторопись!

Обещаем, будет круто! ВХОД СВОБОДНЫЙ!