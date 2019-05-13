Расписание поездов сообщением Калининград – Лесное Новое – Шиповка изменяется с
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Расписание поездов сообщением Калининград – Лесное Новое – Шиповка
изменяется с 15 июля
С 15 июля до станции Шиповка по заказу правительства области продлен
маршрут внутригородского рельсобуса сообщением Калининград – Лесное Новое и
частично изменено расписание.
Данные поезда будут отправляться:
- утром из Шиповки в 8:22, со станции Лесное Новое в 8:37 (на 3 минуты позже, чем в
действующем расписании), прибывать на Северный вокзал в 8:51;
- вечером из Шиповки в 19:28, со станции Лесное Новое в 19:44 (на 14 минут позже),
прибывать на Южный вокзал в 20:03;
- утром из Калининграда с Южного вокзала в 7:40, прибывать на станцию Лесное Новое
в 7:56 (на две минуты позже), на станцию Шиповка в 8:12;
- вечером из Калининграда с Северного вокзала в 18:22, прибывать на станцию Лесное
Новое в 18:38 (на одну минуту позже), на станцию Шиповка в 18:54.
Курсирование остальных поездов на Балтийском направлении остается без
изменений. С полным расписанием возможно ознакомится на сайте Калининградской
железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании,
стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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