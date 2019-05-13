Слушать в новом окне
96 kb/s 128kb/s

Расписание поездов сообщением Калининград – Лесное Новое – Шиповка изменяется с


Категория: Новости / Объявления
Расписание поездов сообщением Калининград – Лесное Новое – Шиповка
изменяется с 15 июля
 
 
С   15   июля   до   станции  Шиповка   по   заказу   правительства   области   продлен
маршрут   внутригородского   рельсобуса   сообщением  Калининград   –  Лесное  Новое   и
частично изменено расписание.
Данные поезда будут отправляться:
- утром из Шиповки в 8:22, со станции Лесное Новое  в 8:37 (на 3 минуты позже, чем в
действующем расписании), прибывать на Северный вокзал в 8:51;
- вечером из Шиповки в 19:28, со станции Лесное Новое  в 19:44 (на 14 минут позже),
прибывать на Южный вокзал в 20:03;
- утром из Калининграда с Южного вокзала в 7:40, прибывать на станцию Лесное Новое
в 7:56 (на две минуты позже), на станцию Шиповка в 8:12;
- вечером из Калининграда с Северного вокзала в 18:22, прибывать на станцию Лесное
Новое в 18:38 (на одну минуту позже), на станцию Шиповка в 18:54. 
Курсирование   остальных   поездов   на   Балтийском   направлении   остается   без
изменений.   С полным расписанием возможно ознакомится на  сайте Калининградской
железной   дороги,  сайте  Калининградской   пригородной   пассажирской   компании,
стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
  • Puma
  • Вчера, 14:41
  • 0
  • 5

Puma

Редакторы
User Avatar
Онлайн
СТАТУС
67
СТАТЬИ
0
РЕЙТИНГ
0
КОММЕНТАРИИ
Вниманию водителей! Ремонт железнодорожного переезда начался в городе Приморск Вчера, 14:35, Новости / Объявления
Радио 6-06-2019, 12:00, Технологии / Фото
Поезд сообщением Калининград - Чернышевское назначен с 3 июня 27-05-2019, 18:19, Новости / Объявления
«Мираторг» планирует создать более 400 новых рабочих мест... 27-05-2019, 11:18, Новости
Расписание поездов 13-05-2019, 09:07, Объявления

Оставить комментарий


Последние фото

Шортики