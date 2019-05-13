Расписание поездов сообщением Калининград – Лесное Новое – Шиповка

изменяется с 15 июля

С 15 июля до станции Шиповка по заказу правительства области продлен

маршрут внутригородского рельсобуса сообщением Калининград – Лесное Новое и

частично изменено расписание.

Данные поезда будут отправляться:

- утром из Шиповки в 8:22, со станции Лесное Новое в 8:37 (на 3 минуты позже, чем в

действующем расписании), прибывать на Северный вокзал в 8:51;

- вечером из Шиповки в 19:28, со станции Лесное Новое в 19:44 (на 14 минут позже),

прибывать на Южный вокзал в 20:03;

- утром из Калининграда с Южного вокзала в 7:40, прибывать на станцию Лесное Новое

в 7:56 (на две минуты позже), на станцию Шиповка в 8:12;

- вечером из Калининграда с Северного вокзала в 18:22, прибывать на станцию Лесное

Новое в 18:38 (на одну минуту позже), на станцию Шиповка в 18:54.

Курсирование остальных поездов на Балтийском направлении остается без

изменений. С полным расписанием возможно ознакомится на сайте Калининградской

железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании,