Госавтоинспекция рекомендует использовать удобный интернет-портал
Категория: Новости / Объявления
Госавтоинспекция рекомендует использовать удобный интернет-портал
государственных услуг
Подать электронное заявление через портал Госуслуг возможно в любое
время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой
компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет.
Преимущество данного интернет сервиса заключается в значительном
сокращении времени пребывания гражданина в регистрационно-экзаменационном
подразделении ГИБДД.
Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для себя время может
записаться на регистрационные действия транспортного средства, выдачу или
обмен водительского удостоверения через "личный кабинет" пользователя.
Госавтоинспекция напоминает, что в электронном виде граждане могут
получать следующие государственные услуги, предоставляемые ГИБДД:
- проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и
прицепов к ним;
- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских
удостоверений;
- предоставление сведений об административных правонарушениях в
области дорожного движения.
Зарегистрировавшись на вышеуказанном сайте можно оплачивать
государственную пошлину со скидкой 30% для физических лиц.
Использование Интернет-портала позволяет существенно упростить порядок
обращения в государственные органы, а также значительно экономит личное время
и материальные ресурсы граждан.
Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком
получения государственных услуг, предоставляемых по линии Госавтоинспекции в
электронном виде, возможно в справочных разделах Единого портала
государственных услуг www.gosuslugi.ru
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