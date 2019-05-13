Госавтоинспекция рекомендует использовать удобный интернет-портал

государственных услуг

Подать электронное заявление через портал Госуслуг возможно в любое

время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой

компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет.

Преимущество данного интернет сервиса заключается в значительном

сокращении времени пребывания гражданина в регистрационно-экзаменационном

подразделении ГИБДД.

Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для себя время может

записаться на регистрационные действия транспортного средства, выдачу или

обмен водительского удостоверения через "личный кабинет" пользователя.

Госавтоинспекция напоминает, что в электронном виде граждане могут

получать следующие государственные услуги, предоставляемые ГИБДД:

- проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и

прицепов к ним;

- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских

удостоверений;

- предоставление сведений об административных правонарушениях в

области дорожного движения.

Зарегистрировавшись на вышеуказанном сайте можно оплачивать

государственную пошлину со скидкой 30% для физических лиц.

Использование Интернет-портала позволяет существенно упростить порядок

обращения в государственные органы, а также значительно экономит личное время

и материальные ресурсы граждан.

Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком

получения государственных услуг, предоставляемых по линии Госавтоинспекции в

электронном виде, возможно в справочных разделах Единого портала