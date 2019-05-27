УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО
Категория: Новости
Автоматизированная система «Меркурий» на страже безопасности продукции
Управление Россельхознадзора по Калининградской области напоминает, что с 01 июля 2019
года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую молочную, мясную и рыбную
продукцию
стало обязательным, за исключением
питьевого молока (пастеризованное,
ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературно обработанное молоко,
изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку);
кисломолочной продукции, изготовленной промышленным способом и упакованной в
потребительскую упаковку, выработанной из молока и прошедшей термообработку; также
мороженого - на эту продукцию ветеринарные сертификаты будут оформляться с 01 ноября 2019
года.
Оформление ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию
подразумевает тщательный контроль качества и безопасности продовольствия и обеспечивает
прозрачность передвижения товара от производителя к конечному потребителю. Вместе с тем,
мониторинг сложившейся в настоящее время в регионе ситуации показывает, что внедрение ФГИС
«Меркурий» стало настоящей проблемой для многих недобросовестных производителей.
Так, Управлением совместно с УФСБ России по Калининградской области и ПУ ФСБ России
по Калининградской области проведены оперативно-профилактические мероприятия «Скат»,
направленные на выявление, предупреждение и пресечение противоправной деятельности в сфере
добычи, переработки и реализации ценных и особо ценных пород водных биологических ресурсов.
С использованием данных автоматизированной системы «Меркурий», специалистами
Управления выявлены и зафиксированы нарушения ветеринарного законодательства, что
позволило предотвратить использование производителями некачественной и опасной
рыбопродукции.
По результатам мероприятий возбуждено шесть административных дел, привлечены к
административной ответственности юридические и должностные лица.
Выявленная в ходе мероприятий обезличенная рыба (семга, треска) мороженая в количестве
4736 кг, без определенных сроков годности, дат выработки направлена на изолированное хранение
под контроль Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Калининградской
области и впоследствии утилизирована.
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