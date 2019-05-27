Автоматизированная система «Меркурий» на страже безопасности продукции

Управление Россельхознадзора по Калининградской области напоминает, что с 01 июля 2019

года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую молочную, мясную и рыбную

продукцию

стало обязательным, за исключением

питьевого молока (пастеризованное,

ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературно обработанное молоко,

изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку);

кисломолочной продукции, изготовленной промышленным способом и упакованной в

потребительскую упаковку, выработанной из молока и прошедшей термообработку; также

мороженого - на эту продукцию ветеринарные сертификаты будут оформляться с 01 ноября 2019

года.

Оформление ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию

подразумевает тщательный контроль качества и безопасности продовольствия и обеспечивает

прозрачность передвижения товара от производителя к конечному потребителю. Вместе с тем,

мониторинг сложившейся в настоящее время в регионе ситуации показывает, что внедрение ФГИС

«Меркурий» стало настоящей проблемой для многих недобросовестных производителей.

Так, Управлением совместно с УФСБ России по Калининградской области и ПУ ФСБ России

по Калининградской области проведены оперативно-профилактические мероприятия «Скат»,

направленные на выявление, предупреждение и пресечение противоправной деятельности в сфере

добычи, переработки и реализации ценных и особо ценных пород водных биологических ресурсов.

С использованием данных автоматизированной системы «Меркурий», специалистами

Управления выявлены и зафиксированы нарушения ветеринарного законодательства, что

позволило предотвратить использование производителями некачественной и опасной

рыбопродукции.

По результатам мероприятий возбуждено шесть административных дел, привлечены к

административной ответственности юридические и должностные лица.

Выявленная в ходе мероприятий обезличенная рыба (семга, треска) мороженая в количестве

4736 кг, без определенных сроков годности, дат выработки направлена на изолированное хранение

под контроль Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Калининградской