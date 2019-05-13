Количество пассажиров, воспользовавшихся специализированными сервисами на

Южном вокзале, увеличилось почти на 85%

В текущем году количество пассажиров с ограниченными возможностями

здоровья, воспользовавшихся специализированными сервисами на Южном вокзале

Калининграда, увеличилось на 84,2 %.

С января по июнь 2019 года через Центр содействия мобильности поступило 582

заявки на сервисное обслуживание – на 266 обращений больше, чем за такой же период

прошлого года.

Значительную часть обращений составили заявки по транспортировке

маломобильных пассажиров с помощью подъемных устройств на платформы вокзала,

посадке в поезда дальнего следования и пригородного сообщения.

Увеличение количества маломобильных пассажиров связано с расширением

комплекса услуг, предоставляемых на Южном вокзале. Напомним, что в

ходе реконструкции вокзала специально для людей с ограниченными возможностями

здоровья оборудованы билетные кассы, установлены информационные стенды,

увеличено количество подъемников, смонтирована тактильная и звуковая навигация,

оборудованы специализированные комнаты отдыха.

Отметим, что в целом на сети холдинга РЖД в январе-июне 2019 года поездами

дальнего следования перевезено 114,6 тыс. пассажиров с ограниченными

возможностями здоровья. Это на 76,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого

года (около 65 тыс. пассажиров).

Холдинг «РЖД» работает над улучшением условий и повышением доступности

поездок для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Ежегодно

увеличивается количество вагонов со специализированным купе. С 2017 года действуют

специальные скидки на проезд, было открыто дистанционное оформление электронных

билетов через Интернет на специализированные места, в том числе с отложенной

оплатой. Билет могут оформить инвалиды-колясочники и сопровождающие лица,

зарегистрированные в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД».

В Центре содействия мобильности по телефону 8 (800) 775-00-00 с добавочным 1

(в тоновом режиме) также принимаются заявки на оказание ситуационной помощи на

железнодорожных вокзалах. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не

менее чем за 24 часа до момента оказания услуг. Подробная информация опубликована