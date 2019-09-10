АНОНС мероприятия от музея в рамках праздника День Технополиса 2019
Категория: Новости / Объявления
На празднике «ДеньТехнополиса» в лектории состоится публичная лекция
на тему «Мифы и реальность истории нашего города. Хроники событий».
Слушатели узнают историю возникновения и развития Гумбиннена и Гусева,
через феномен переселения. Если вы хотите узнать что содержат летописи
Восточной Прусси, а также разрушить существующие мифы и понять в чем
правда - Вам на часик к нам в лекторий! Лекцию читает переводчик немецкого
языка, знаток истории Восточной Пруссии - Сергей Погудин. Начало в 13:00
часов. Парковая зона ФОКа, Лекторий.
День Технополиса GS 5-09-2019, 12:07, Новости
С днем рождения 24-05-2019, 14:31, Жизнь / Проза
День города 24-05-2019, 11:45, Объявления
Bнимaние! Bнимaние! Bнимaние! 21-05-2019, 10:59, Объявления
Масляничная неделя 7-03-2019, 09:56, Объявления