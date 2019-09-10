АНОНС мероприятия от музея в рамках праздника День Технополиса 2019

На празднике «ДеньТехнополиса» в лектории состоится публичная лекция

на тему «Мифы и реальность истории нашего города. Хроники событий».

Слушатели узнают историю возникновения и развития Гумбиннена и Гусева,

через феномен переселения. Если вы хотите узнать что содержат летописи

Восточной Прусси, а также разрушить существующие мифы и понять в чем

правда - Вам на часик к нам в лекторий! Лекцию читает переводчик немецкого

языка, знаток истории Восточной Пруссии - Сергей Погудин. Начало в 13:00