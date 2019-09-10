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АНОНС мероприятия от музея в рамках праздника День Технополиса 2019


Категория: Новости / Объявления
На празднике «ДеньТехнополиса» в лектории состоится публичная лекция
на тему «Мифы и реальность истории нашего города. Хроники событий».
Слушатели узнают историю возникновения и развития Гумбиннена и Гусева,
через феномен переселения. Если вы хотите узнать что содержат летописи
Восточной Прусси, а также разрушить существующие мифы и понять в чем
правда - Вам на часик к нам в лекторий! Лекцию читает переводчик немецкого
языка, знаток истории Восточной Пруссии - Сергей Погудин. Начало в 13:00
часов. Парковая зона ФОКа, Лекторий.
  • Puma
  • 10-09-2019, 10:25
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Puma

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