Велосипеды в калининградских пригородных поездах можно будет провозить
Категория: Новости / Объявления
Калининградская пригородная пассажирская компания присоединяется к
международной экологической акции – Всемирному дню без автомобиля, который в
этом году отмечается 22 сентября.
В предстоящее воскресенье велосипеды во всех калининградских пригородных
поездах можно будет провозить бесплатно и без оформления проездных документов.
Отметим, что на Калининградской железной дороге мероприятия по привлечению
внимания пассажиров к экологически чистым видам транспорта организуют на
регулярной основе, в том числе в рамках Всероссийской акции «На работу на
велосипеде», которая, также как и «Всемирный день без автомобиля», проводится
ежегодно.
Дополнительные поезда 4-09-2019, 11:17, Новости / Объявления
Проезд в пригородных поездах 27-08-2019, 12:23, Новости / Объявления
Фестиваль 15-07-2019, 14:39, Новости / Объявления
Поезд сообщением Калининград - Чернышевское назначен с 3 июня 27-05-2019, 18:19, Новости / Объявления
АПХ Мираторг - о летней производственной практике на предприятии в Калининграде 17-05-2019, 10:59, Новости