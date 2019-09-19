Калининградская пригородная пассажирская компания присоединяется к

международной экологической акции – Всемирному дню без автомобиля, который в

этом году отмечается 22 сентября.

В предстоящее воскресенье велосипеды во всех калининградских пригородных

поездах можно будет провозить бесплатно и без оформления проездных документов.

Отметим, что на Калининградской железной дороге мероприятия по привлечению

внимания пассажиров к экологически чистым видам транспорта организуют на

регулярной основе, в том числе в рамках Всероссийской акции «На работу на

велосипеде», которая, также как и «Всемирный день без автомобиля», проводится