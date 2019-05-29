Профилактика преступности несовершеннолетних.

Дополнительные меры профилактики преступности

несовершеннолетних

Важное новшество в сфере профилактики преступлений и

правонарушений несовершеннолетних введено Федеральным законом от

26.07.2019 № 208-ФЗ, которым внесены изменения в статью 180 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации.

Статья 180 УИК РФ, устанавливающая отдельные обязанности

администрации учреждений, исполняющих наказания, в новой редакции

предусматривает, что в случае освобождения от отбывания наказания

несовершеннолетнего осужденного администрация учреждения обязана

уведомлять о его предстоящем освобождении комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства осужденного.

Соответствующее уведомление должно быть направлено не позднее чем

за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть месяцев до истечения

срока принудительных работ или лишения свободы, а в отношении

осужденных к лишению свободы на срок до 6 месяцев – сразу после вступления

приговора суда в законную силу.