Вниманию предпринимателей и юридических лиц!
Категория: Новости / Объявления
Вниманию предпринимателей и юридических лиц!
Калининградский департамент содействия развитию и продвижению предпринимательства С 01
октября 2019г оказывает услуги по составлению и сдачи налоговой отчетности, отчетности в
пенсионный фонд и фонд социального страхования. Стоимость одной декларации от 300 рублей.
Для вновь созданных индивидуальных предпринимателей первый отчет бесплатно. В
дальнейшем составление и сдача и отправка отчетности будет происходить БЕСКОНТАКТНО, вам
достаточно позвонить по телефону для сообщения данных. Забрать свои отчеты с отметкой о
сдаче и получить более подробную информацию вы сможете в любое удобное для вас время по
адресу: г.Гусев, ул. Московская 30, ориентир магазин «Обувной Дворик» и по тел. 8 921 711 37 25
Также окажем помощь в оформлении и заключении договоров, регистрации, реорганизации ООО
и ИП, проконсультируем по вопросам ведения бизнеса. Составим декларацию 3-ндфл на возврат
налога при покупке недвижимости и прочих расходов. Мы поможем сэкономить вам ваши деньги.
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