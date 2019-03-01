Вниманию предпринимателей и юридических лиц!

Калининградский департамент содействия развитию и продвижению предпринимательства С 01

октября 2019г оказывает услуги по составлению и сдачи налоговой отчетности, отчетности в

пенсионный фонд и фонд социального страхования. Стоимость одной декларации от 300 рублей.

Для вновь созданных индивидуальных предпринимателей первый отчет бесплатно. В

дальнейшем составление и сдача и отправка отчетности будет происходить БЕСКОНТАКТНО, вам

достаточно позвонить по телефону для сообщения данных. Забрать свои отчеты с отметкой о

сдаче и получить более подробную информацию вы сможете в любое удобное для вас время по

адресу: г.Гусев, ул. Московская 30, ориентир магазин «Обувной Дворик» и по тел. 8 921 711 37 25

Также окажем помощь в оформлении и заключении договоров, регистрации, реорганизации ООО

и ИП, проконсультируем по вопросам ведения бизнеса. Составим декларацию 3-ндфл на возврат