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Набор новичков в студию Танца и Фитнеса (High Heels) !


Категория: Новости / Объявления
Набор новичков в студию Танца и Фитнеса (High Heels) !

Занятия проводит инструктор Анастасия Винник, которая уже много лет учит девушек красиво танцевать. Вы будете находиться под присмотром инструктора с которым вы без травм научитесь красиво двигаться даже на самых больших каблуках.
Даже те, кто ни разу не вставал на каблуки, встают и учатся танцевать в них. А после тренировочки, любая красотка будет ходить уверенно даже на шпильке.

 Благодаря тренировкам по High Heels:
– Подтянешь фигуру
– Станешь пластичнее и выносливее
– Выровняешь осанку
— Научишься модельной походке
— Научишься грациозно танцевать

Просто приходи на занятие, возраст и уровень физической подготовки значения не имеют.
А танцевать можно научиться в не зависимости от физ.подготовки и даже веса.

Все вопросы по тел.89506775345 .

PS: Хай Хилс (High Heels) – это танец, который выбирают для себя люди, любящие быть в самом центре внимание. Среди всех современных направлений именно он отчетливо выделяется. А главная изюминка – все без исключения движения на высоких каблуках. В основу танца Хай Хилс легли джаз, Гоу-Гоу, стрип-пластика и ряд других направлений танцев. А родоначальницей его считается хореограф Энди Джей, которая первой попробовала станцевать хип-хоп в туфлях на высоких каблуках. Девушка даже не подозревала, что даст жизнь совершенно новому направлению.
Можно не сомневаться, Хай Хилс будет стремительно развиваться в будущем. Поэтому упускать возможности открыть для себя столь оригинальное и увлекательное занятие определенно не стоит.

  • Puma
  • 10-10-2019, 11:26
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Puma

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