Набор новичков в студию Танца и Фитнеса (High Heels) !

Занятия проводит инструктор Анастасия Винник, которая уже много лет учит девушек красиво танцевать. Вы будете находиться под присмотром инструктора с которым вы без травм научитесь красиво двигаться даже на самых больших каблуках.

Даже те, кто ни разу не вставал на каблуки, встают и учатся танцевать в них. А после тренировочки, любая красотка будет ходить уверенно даже на шпильке.