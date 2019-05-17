Уважаемые руководители предприятий и предприниматели!

Администрация муниципального образования «Гусевский городской

округ» информирует Вас о реализации Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз) специальной программы

профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста (далее -Программа).

Программа является составной частью федерального проекта «Старшее

поколение» национального проекта «Демография» и реализуется за счет

средств федерального бюджета.

В рамках Программы любой гражданин предпенсионного возраста

(женщины 1964-1968 г.р., мужчины 1959-1963 г.р., а также предпенсионеры

по особым условиям) может пройти обучение, в том числе по программам

Ворлдскиллс.

Информация о реализации Программы размещена на официальном

сайте Союза по ссылке:

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-

worldskills/obuchenie-redpensionerov.html .

Ознакомиться с описанием компетенций Ворлдскиллс и оформить

заявку по выбранной программе можно на специальном сайте

www.50plus.worldskills.ru

Список программ обучения граждан предпенсионного возраста по

стандартам Ворлдскиллс, а также образовательных организаций,