Уважаемые руководители предприятий и предприниматели!
Категория: Новости / Объявления
Уважаемые руководители предприятий и предприниматели!
Администрация муниципального образования «Гусевский городской
округ» информирует Вас о реализации Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз) специальной программы
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста (далее -Программа).
Программа является составной частью федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография» и реализуется за счет
средств федерального бюджета.
В рамках Программы любой гражданин предпенсионного возраста
(женщины 1964-1968 г.р., мужчины 1959-1963 г.р., а также предпенсионеры
по особым условиям) может пройти обучение, в том числе по программам
Ворлдскиллс.
Информация о реализации Программы размещена на официальном
сайте Союза по ссылке:
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-
worldskills/obuchenie-redpensionerov.html .
Ознакомиться с описанием компетенций Ворлдскиллс и оформить
заявку по выбранной программе можно на специальном сайте
www.50plus.worldskills.ru
Список программ обучения граждан предпенсионного возраста по
стандартам Ворлдскиллс, а также образовательных организаций,
реализующих их в 2019 году, прилагается.
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