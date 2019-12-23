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Пригородные поезда на праздники.


Категория: Новости / Объявления
23 декабря 2019 года
 
Пригородные поезда будут курсировать в период новогодних праздников по измененному
расписанию
В   период   праздничных   и   выходных   дней   с   1   по   8   января   пригородные   поезда   на
Калининградской железной дороге будут курсировать по измененному расписанию.  
Время отправления поездов:
- из Калининграда  в Светлогорск 1 января в 7:42, 11:00, 12:00, 17:40, 19:57; в период со 2 по
8 января в 7:42, 8:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:55 17:40, 18:28 и 19:57;
- из Светлогорска в Калининград 1 января 9:00, 12:00, 14:23 и 19:05; со 2 по 8 января в 7:39,
9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 14:23, 17:12, 19:05, 20:25;
-  из Калининграда в Зеленоградск 1 января в 10:30, 12:00, 17:30 и 19:57; со 2 по 8 января в
6:40, 8:00, 10:30, 12:00, 16:15, 17:30 и 19:57;
 - из Зеленоградска в Калининград 1 января 11:30, 15:20 и 18:44, со 2 по 8 января в 7:44, 11:30,
12:02, 15:20, 17:14 и 18:44.
На 3-х направлениях дороги поезда назначаются по следующим датам:
-  на Багратионовском направлении (до о.п. Стрельня) - 2,   4,   6   и   8   января.     Время
отправления из Калининграда - 8:35, с о.п. Стрельня - 14:35;
-  на Мамоновском направлении - 2, 4,  6 и 8 января.  В 10:10 из Калининграда,  в 16:22 из
Мамоново;
- на Советском направлении - 8 января.  С Южного вокзала в  18:20, из Советска в 18:00 .
На Черняховском, Балтийском, Гурьевском направлениях, а также внутригородских
маршрутах пригородные поезда в период с 1 по 8 января курсировать не будут.
С 9 января на всех направлениях поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием. 
С   полным   расписанием   движения   пригородных   поездов   возможно   ознакомиться   на   сайте
Калининградской железной дороги в разделе «Пассажирские перевозки», на сайте Калининградской
пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении
«РЖД Пассажирам».
  • Puma
  • 23-12-2019, 13:14
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Puma

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