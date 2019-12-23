Пригородные поезда на праздники.

23 декабря 2019 года

Пригородные поезда будут курсировать в период новогодних праздников по измененному

расписанию

В период праздничных и выходных дней с 1 по 8 января пригородные поезда на

Калининградской железной дороге будут курсировать по измененному расписанию.

Время отправления поездов:

- из Калининграда в Светлогорск 1 января в 7:42, 11:00, 12:00, 17:40, 19:57; в период со 2 по

8 января в 7:42, 8:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:55 17:40, 18:28 и 19:57;

- из Светлогорска в Калининград 1 января 9:00, 12:00, 14:23 и 19:05; со 2 по 8 января в 7:39,

9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 14:23, 17:12, 19:05, 20:25;

- из Калининграда в Зеленоградск 1 января в 10:30, 12:00, 17:30 и 19:57; со 2 по 8 января в

6:40, 8:00, 10:30, 12:00, 16:15, 17:30 и 19:57;

- из Зеленоградска в Калининград 1 января 11:30, 15:20 и 18:44, со 2 по 8 января в 7:44, 11:30,

12:02, 15:20, 17:14 и 18:44.

На 3-х направлениях дороги поезда назначаются по следующим датам:

- на Багратионовском направлении (до о.п. Стрельня) - 2, 4, 6 и 8 января. Время

отправления из Калининграда - 8:35, с о.п. Стрельня - 14:35;

- на Мамоновском направлении - 2, 4, 6 и 8 января. В 10:10 из Калининграда, в 16:22 из

Мамоново;

- на Советском направлении - 8 января. С Южного вокзала в 18:20, из Советска в 18:00 .

На Черняховском, Балтийском, Гурьевском направлениях, а также внутригородских

маршрутах пригородные поезда в период с 1 по 8 января курсировать не будут.

С 9 января на всех направлениях поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием.

С полным расписанием движения пригородных поездов возможно ознакомиться на сайте

Калининградской железной дороги в разделе «Пассажирские перевозки», на сайте Калининградской

пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении