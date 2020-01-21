АНОНС ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ ГОБЕЛЕН 17 ВЕК.
Категория: Новости / Объявления
В Гусевском музее откроется выставка гобелена "Самсон на пиру у филистимлян", XVII в.
Гобелен (шпалера) из шелка и шерсти "Самсон на пиру у филистимлян" из частной
коллекции Андрея Балыко будет представлен на выставке в Гусевском музее с 25 января.
Это произведение из серии тканей "История Ветхого Завета", выполнявшихся по моделям
художника Симона Вуэ в XVII веке в мастерских Парижа. Торжественное открытие в
15:00 часов. Вход свободный.
Посетить выставку гобелена "Самсон на пиру у филистимлян" можно будет до 25
февраля. Гусевский музей находится по адресу город Гусев, ул. Московская 36 а, телефон
для справок 8 (401 43) 3 19 17
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