АНОНС ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ ГОБЕЛЕН 17 ВЕК.

В Гусевском музее откроется выставка гобелена "Самсон на пиру у филистимлян", XVII в.

Гобелен (шпалера) из шелка и шерсти "Самсон на пиру у филистимлян" из частной

коллекции Андрея Балыко будет представлен на выставке в Гусевском музее с 25 января.

Это произведение из серии тканей "История Ветхого Завета", выполнявшихся по моделям

художника Симона Вуэ в XVII веке в мастерских Парижа. Торжественное открытие в

15:00 часов. Вход свободный.

Посетить выставку гобелена "Самсон на пиру у филистимлян" можно будет до 25

февраля. Гусевский музей находится по адресу город Гусев, ул. Московская 36 а, телефон