Приглашаем на нескучный лекторий!

Такого в Гусеве ещё не было!!! 15 февраля в 15:00 в Гусевском музее

Нескучный лекторий «Алхимия любви»! Встречу проведёт клинический психолог,

нейропсихолог Ксения Войналович и вот о чём она нам расскажет:

- Что такое любовь? Ее стадии.

- Реакция человека: каким местом он думает и как себя ведёт.

- Гормоны любви и их влияние на организм.

- Как привить верность.

- Готовим "любовное" зелье.

Участие в лектории бесплатное. Предварительная регистрация обязательна!

Записаться на мероприятие можно по телефону 89953399862

Встречаемся 15 февраля в 15:00 в Гусевском музее! (12.02.2020-15.02.2020)

Самый полезный неформальный лекторий в Гусеве! 17 февраля в 18:00 в

Гусевском музее говорим «О бизнесе просто» с Дмитрием Черняевым!

Генеральный директор фонда предпринимателей Гусева доступно расскажет о

поэтапном создании бизнеса, развеет все мифы о трудностях на этом пути и

поделится самыми эффективными лайфхаками. А так же поделится информацией о

самых актуальных программах поддержки для всех категорий предпринимателей и,

конечно же, объяснит, как именно ими пользоваться. Специальный гость встречи –

Алексей Родин – заместитель главы администрации Гусевского городского округа.

С ним поговорим о реальных перспективах развития бизнеса в Гусеве. Все вместе

обсудим, как мы можем сделать наш город комфортнее и привлекательнее, в

первую очередь, для самих гусевцев. Оказывается, это под силу каждому!

Участие в лектории бесплатное. Предварительная регистрация обязательна!

Записаться на мероприятие можно по телефону 89953399862