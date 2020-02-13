Приглашаем на нескучный лекторий!
Категория: Новости / Объявления
Такого в Гусеве ещё не было!!! 15 февраля в 15:00 в Гусевском музее
Нескучный лекторий «Алхимия любви»! Встречу проведёт клинический психолог,
нейропсихолог Ксения Войналович и вот о чём она нам расскажет:
- Что такое любовь? Ее стадии.
- Реакция человека: каким местом он думает и как себя ведёт.
- Гормоны любви и их влияние на организм.
- Как привить верность.
- Готовим "любовное" зелье.
Участие в лектории бесплатное. Предварительная регистрация обязательна!
Записаться на мероприятие можно по телефону 89953399862
Встречаемся 15 февраля в 15:00 в Гусевском музее! (12.02.2020-15.02.2020)
Самый полезный неформальный лекторий в Гусеве! 17 февраля в 18:00 в
Гусевском музее говорим «О бизнесе просто» с Дмитрием Черняевым!
Генеральный директор фонда предпринимателей Гусева доступно расскажет о
поэтапном создании бизнеса, развеет все мифы о трудностях на этом пути и
поделится самыми эффективными лайфхаками. А так же поделится информацией о
самых актуальных программах поддержки для всех категорий предпринимателей и,
конечно же, объяснит, как именно ими пользоваться. Специальный гость встречи –
Алексей Родин – заместитель главы администрации Гусевского городского округа.
С ним поговорим о реальных перспективах развития бизнеса в Гусеве. Все вместе
обсудим, как мы можем сделать наш город комфортнее и привлекательнее, в
первую очередь, для самих гусевцев. Оказывается, это под силу каждому!
Участие в лектории бесплатное. Предварительная регистрация обязательна!
Записаться на мероприятие можно по телефону 89953399862
Встречаемся 17 февраля в 18:00 в Гусевском музее! (12.02.2020-17.02.2020)
2 февраля в ГДК состоится большой благотворительный концерт «Твори добро» 29-01-2020, 17:18, Новости / Объявления
День Технополиса GS 5-09-2019, 12:07, Новости
Мероприятия, выставки 24-05-2019, 10:49, Новости / Объявления
Афиша 15-05-2019, 13:26, ---
АФИША 1-03-2019, 13:25, Объявления