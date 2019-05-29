ПРОКУРАТУРА НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

«Скупка ювелирных изделий – лицензионный вид деятельности»

Федеральным законом от 02.08.2019 N 282-ФЗ, вступившим в силу с

13.08.2019, внесены изменения в законы «О драгоценных металлах и драгоценных

камнях» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Скупка ювелирных изделий у граждан, а также переработке лома из них стали

лицензированным видом деятельности.

Ранее занимавшиеся данным видом деятельности лица обязаны получить