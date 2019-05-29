ПРОКУРАТУРА НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Категория: Новости / Объявления
«Скупка ювелирных изделий – лицензионный вид деятельности»
Федеральным законом от 02.08.2019 N 282-ФЗ, вступившим в силу с
13.08.2019, внесены изменения в законы «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Скупка ювелирных изделий у граждан, а также переработке лома из них стали
лицензированным видом деятельности.
Ранее занимавшиеся данным видом деятельности лица обязаны получить
лицензию в течение 1,5 лет.
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