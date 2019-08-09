ПРОКУРАТУРА НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Категория: Новости / Объявления
«Принудительное исполнение обязанности работодателя по выплате
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику»
С 13.12.2019 на федеральную инспекцию труда возложена обязанность по
принятию мер по принудительному исполнению обязанности работодателя по
выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику
заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений.
Решение о принудительном исполнении обязанности принимается
государственным инспектором труда в случае неисполнения работодателем в срок
предписания об устранении выявленных нарушений трудового законодательства,
связанных с выплатой работнику заработной платы и (или) других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений по результатам внеплановой
проверки не позднее 1-го месяца после истечения указанного срока или не позднее
1-го месяца после вступления в законную силу решения суда о признании законным
данного предписания в случае его обжалования в суд.
Решение о принудительном исполнении является исполнительным документом,
оформляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве, и в течение 3-х рабочих
дней после дня принятия направляется государственным инспектором труда по
почте заказным письмом с уведомлением или в форме электронного документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
работодателю, который имеет право в течение 10 дней со дня получения обжаловать
данное решение в суд.
Если решение не будет исполнено и срок его обжалования истек, экземпляр
данного решения в форме электронного документа, подписанного государственным
инспектором труда усиленной квалифицированной электронной подписью, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подлежит
направлению в Службу судебных приставов-исполнителей.
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В случае неисполнения работодателем в добровольном порядке в течение 5
дней с момента вынесения постановления о возбуждении исполнительного
производства обязанности по выплате задолженности, постановление о
принудительном взыскании денежных средств будет направлено судебным
приставом-исполнителем в соответствующую кредитную организацию для
незамедлительного перечисления денежных средств со счетов должника на
указанный в постановлении счет взыскателя.
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