ПРОКУРАТУРА НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

«Принудительное исполнение обязанности работодателя по выплате

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику»

С 13.12.2019 на федеральную инспекцию труда возложена обязанность по

принятию мер по принудительному исполнению обязанности работодателя по

выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику

заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых

отношений.

Решение о принудительном исполнении обязанности принимается

государственным инспектором труда в случае неисполнения работодателем в срок

предписания об устранении выявленных нарушений трудового законодательства,

связанных с выплатой работнику заработной платы и (или) других выплат,

осуществляемых в рамках трудовых отношений по результатам внеплановой

проверки не позднее 1-го месяца после истечения указанного срока или не позднее

1-го месяца после вступления в законную силу решения суда о признании законным

данного предписания в случае его обжалования в суд.

Решение о принудительном исполнении является исполнительным документом,

оформляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством

Российской Федерации об исполнительном производстве, и в течение 3-х рабочих

дней после дня принятия направляется государственным инспектором труда по

почте заказным письмом с уведомлением или в форме электронного документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью,

работодателю, который имеет право в течение 10 дней со дня получения обжаловать

данное решение в суд.

Если решение не будет исполнено и срок его обжалования истек, экземпляр

данного решения в форме электронного документа, подписанного государственным

инспектором труда усиленной квалифицированной электронной подписью, в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подлежит

направлению в Службу судебных приставов-исполнителей.