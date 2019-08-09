ПРОКУРАТУРА НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Категория: Новости / Объявления
«Новые обстоятельства по делу»
В силу положений Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть
пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
При этом необходимо учитывать, что с 13.12.2019 вступили в силу изменения в
законодательство, согласно которым определение либо изменение в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации или постановлении Президиума
Верховного Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы
является основанием для пересмотра судебных актов по новым основаниям только в
случае, если в таком постановлении содержится указание на то, что
сформулированная в нем правовая позиция имеет обратную силу применительно к
делам со схожими фактическими обстоятельствами.
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