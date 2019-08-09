ПРОКУРАТУРА НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

«Новые обстоятельства по делу»

В силу положений Гражданского процессуального кодекса Российской

Федерации судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть

пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

При этом необходимо учитывать, что с 13.12.2019 вступили в силу изменения в

законодательство, согласно которым определение либо изменение в постановлении

Пленума Верховного Суда Российской Федерации или постановлении Президиума

Верховного Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы

является основанием для пересмотра судебных актов по новым основаниям только в

случае, если в таком постановлении содержится указание на то, что

сформулированная в нем правовая позиция имеет обратную силу применительно к