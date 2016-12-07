GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математике
Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математике. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в пресс-службе холдинга. Как говорится в сообщении, из 5 000 школьников со всего мира, принявших участие в III Международном конкурсе GS Group по математике для старшеклассников из нестоличных городов, в финал вышел 41 человек. Юные математики впервые встретятся друг с другом в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области), чтобы сразиться в финальной интеллектуальной схватке и побороться за призовой фонд в 810 тысяч рублей.
19 финалистов, которые учатся в 11 классе, будут бороться за именную годовую стипендию от GS Group. 10 выпускников, которые блестяще выполнят задания финального тура и решат связать свою жизнь с точными науками и технологиями, получат именную стипендию GS Group. Ежемесячно в течение первого учебного года они будут получать 9000 рублей, если поступят на специальности, востребованные на высокотехнологичном производстве («Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Машиностроение», «Технология материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы»). Остальных победителей, 9- и 10-классников, ждут ценные призы от холдинга GS Group.
В финальный этап конкурса-2016 вышли школьники из 27 российских населенных пунктов, а также Республики Беларусь. Традиционно в числе сильнейших регионов оказались Республика Татарстан и Республика Мордовия, а также Сибирский и Уральский Федеральные округа.
Теперь, после того, как позади два бескомпромиссных заочных тура и десятки решенных математических задач, школьникам предстоит доказать свой талант в финальной математической битве, которая состоится 17-18 декабря 2016 года в «Технополисе GS». Финалистов ждут захватывающие испытания и встречи с известными российскими математиками и педагогами, которые войдут в жюри конкурса. Кроме того, школьники смогут побывать на площадках высокотехнологичного производства, увидеть, как работает единственный в России частный инновационный кластер, объединяющий производственную и научно-исследовательскую площадки. В ходе экскурсии учащимся будет интересно узнать и об образовательных возможностях для талантливых студентов и молодых специалистов, которые GS Group вместе с российскими вузами предлагает в рамках своей комплексной федеральной программы по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.
«Двери наших инновационных производств всегда открыты для школьников. Мы знакомим их с высокими технологиями и с работой инженеров-новаторов. “Заразительная” творческая среда убеждает школьника в самом начале его профессионального пути, что такие специалисты действительно создают будущее. С этого момента и начинается профориентация, постижение своей специальности. Пассивные знания сегодня не нужны промышленности — нужны инженеры-конструкторы, программисты, специалисты, которые способны разработать нечто принципиально новое. На этом профессиональном пути мы всегда рядом — мотивируем, объясняем, бросаем вызов, раскрываем таланты. И то, что в нашем конкурсе по математике принимают участие тысячи талантливых ребят, которые потом поступают в ведущие технические вузы, — лучшее свидетельство того, что наша образовательная программа работает», — отметил директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков.
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