В Гусевской прокуратуре дали разъяснение по поводу новой "газовой" статьи в законодательстве
Федеральным законом от 05 декабря 2016 № 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен новой статьей 9.23 «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
Например, нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
Предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, -
Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования также образует состав административного правонарушения.
На лиц, уклоняющихся от замены оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной может быть наложен административный штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
Помимо этого, статьей 9.23 «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» предусмотрено более строгое наказание за повторное совершение перечисленных административных правонарушений.
Указанные изменения вступают в законную силу с 16 декабря 2016 года.
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