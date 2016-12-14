Прокуратура выявила нарушения при начислении платы за капитальный ремонт жителю Нестеровского района
Прокуратурой Нестеровского района, по обращению жителя Нестеровского района проведена проверка законности начисления платы за капитальный ремонт, в ходе которой выявлены нарушения. Как пояснил «Радио на Востоке» старший советник юстиции, прокурор Эльчин Аскеров, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя, в том числе взнос на капитальный ремонт.
Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме, с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.
Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
Таким образом, обязанность по внесению взносов по оплате за капитальный ремонт лежит на собственнике недвижимого имущества в пределах площади жилья, право собственности на которое зарегистрировано за последнем в установленном законом порядке.
В нарушение требований выше названного законодательства, Специализированной некоммерческой организацией Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» необоснованно предъявлял счета по оплате взносов на капитальный ремонт не зарегистрированную в органах Росреестра пристройку к дому возведенную собственником.
По выявленным нарушениям руководителю Специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» внесено представление.
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