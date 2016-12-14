В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство
Как уточнили в ведомстве, при проверке в организации, осуществляющей производство аккумуляторных батарей в Нестерове установлено, что места временного размещения отходов в организации не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления". Контейнеры в которых хранятся отходы, относящиеся к опасным без крышек, навес и система водоотведения (ливнестоки) отсутствует.
В организации работают лица, не имеющие документы, подтверждающие обучение по повышению квалификации на право обращения с опасными отходами.
Кроме того, в хозяйственной деятельности используются ртутьсодержащие лампы, однако место их временного хранения отсутствовало.
В нарушение требований Приказа Минприроды России от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами" учет отходов I - V класса опасности, которые имеются у предприятия, в установленном порядке не ведется. Также, руководством организации допускается складирование отходов в неустановленном месте.
По постановлению прокурора возбуждено 4 дела об административном правонарушении в отношении указанной организации и генерального директора данной организации по ст. ст. 8.1, 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законодательства.
Административная ответственность по ст. ст. 8.1, 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 30 000 тысяч рублей на должностных лиц и до 250000 рублей на юридическое лицо.
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