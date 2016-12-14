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59 Городские новости
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Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели

От города, производящего вещи, к городу, производящему идеи, — такую концепцию воплотили победители конкурса проектных работ GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 11 и 12 декабря 2016 года студенческая команда, предложившая лучшую трактовку Smart city для города Гусева и «Технополиса GS», побывала в инновационном кластере и презентовала свой проект представителям городской администрации, урбанистам и архитекторам.


 

Из шести студенческих команд НИУ ВШЭ, принявших участие в проектной работе, Виктории Мальцевой, Даниле Трофимову и Дмитрию Хилькевичу удалось сформировать наиболее концептуальные предложения по настройке взаимодействия городского сообщества и расположенного на его территории кластерного образования. Работа была признана лучшей по мнению авторитетного жюри в составе экспертов в области управления городским развитием и градостроительства. В течение двух месяцев исследователи изучали жизнедеятельность «Технополиса GS», проводили опросы жителей и представителей администрации г. Гусева, анализировали мировые практики городского развития. На основе полученных данных студенты сформировали концепцию «города идей», где главная роль в управлении «умным» пространством принадлежит жителю.


 

В своей работе студенты ориентировались на модель города Эйндховен. Это креативный и технологический центр Голландии, известный своими социальными преобразованиями и инновациями в науке, генпланировании и дизайне. Над социальной инфраструктурой обновленного пространства Гусева и «Технополиса GS» победители поработали наиболее основательно. Во-первых, студенты переосмыслили организацию городского транспорта. Системы байкшеринга (совместное использование велосипедов) и каршеринга (краткосрочная аренда автомобиля) позволят сократить количество машин в пользу велосипедов и электромобилей — экологичных и компактных средств передвижения. Во-вторых, инфраструктуру планируется дополнить объектами в сфере образования и здравоохранения. В-третьих, в недействующие и малоэффективные объекты вдохнут новую жизнь. Например, бывший завод светотехнической арматуры планируется превратить в Центр городской культуры, в котором будут сосредоточены мастерские, спортивные секции, театр, библиотека и бизнес-инкубатор. И, наконец, интерактивную связь жителя с городом установит единый интернет-портал — он объединит площадку для неформального общения, книгу жалоб, ярмарку проектов, центр управления городскими услугам.


 

«Таким образом, городской житель — больше не пассивный пользователь, а главный герой “умного” города. И все современные технологии настраиваются вокруг него так, чтобы он жил в гармонии со средой, — принцип преобразования городского пространства по Яну Гейлу. В “Технополисе GS” сосредоточены колоссальные ресурсы, которые позволяют создать здесь идеальную креативную среду для рождения инновационных проектов», — поделились победители конкурса проектных работ GS Group-НИУ ВШЭ.

 

«Незамутненность научного взгляда и открытость новым идеям позволили всем командам беспристрастно и творчески подойти к решению поставленных задач. Сама идея настройки интегрированного развития городского и кластерного образований отвечает, с одной стороны, вызовам мирового процесса урбанизации, а с другой стороны, позволяет достигнуть синергетического эффекта для всех стейкхолдеров и обеспечить внедрение инновационных разработок во все сферы городского хозяйства. Развитие должно быть всепроникающее – город с его историей и сложившейся структурой должен проникнуть в “Технополис GS”, а “Технополис GS” распространить инновационные идеи на Гусев», — комментирует руководитель проектной работы, заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий.

 

Программа визита победителей конкурса в «Технополис GS» завершилась экспертной дискуссией о новых моделях развития городов, организации пространственной и ментальной связи между Гусевым и «Технополисом GS» и возможностях взаимодействия их жителей. В обсуждении приняли участие эксперты GS Group, НИУ ВШЭ, ФРИИ, представители администрации г. Гусева.

 

Конкурс городских концепций — вторая совместная образовательная инициатива GS Group и НИУ ВШЭ в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2015 году.Конкурсные работы представили 6 проектных групп, в состав которых вошли студенты 8 образовательных программ бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ: государственного и муниципального управления, комплексного социального анализа, политологии, менеджмента, юриспруденции, культурологии, бизнес-информатики, управления пространственным развитием.

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# гусев технополис gs Smart city

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