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52 Городские новости
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В Гусеве произведут отключение электроэнергии

В Гусеве от электроэнергии отключат несколько улиц. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в "Янтарьэнерго". В частности, в сообщении говорится, что 15 декабря c 10.00 до 13.00 будет произведено отключение электроэнергии на переулке Нефтяников, переулке Геологов, а также на улице Утегенова 25, 27, 29, 31, 33. В качестве причины указано - подключение трансформаторной подстанции.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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# Гусев отключение электроэнергия янтарьэнерго

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