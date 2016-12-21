GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников
17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS» прошел финал III Международного конкурса GS Group по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Глубину знаний участников оценивали выдающиеся математики: профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, заместитель директора по научной работе Президентского ФМЛ № 239 и директор Городского Математического Центра для одаренных школьников Сергей Рукшин, подготовивший лауреатов Филдсовской премии Сергея Перельмана и Станислава Смирнова; профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор Института программных систем РАН, ректор Института программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», руководитель суперкомпьютерных программ «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» от России Сергей Абрамов; доцент Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН, кандидат физико-математических наук, преподаватель Городского Математического Центра при Президентском ФМЛ №239, член методической комиссии Санкт-Петербургской городской олимпиады, международного конкурса-игры «Кенгуру», фестиваля Юных математиков и международного математического турнира «Математическое многоборье», автор заданий для финального испытания конкурса GS Group Дмитрий Максимов, среди учеников которого — два победителя международной олимпиады по математике.
Обращаясь к победителям, Сергей Абрамов пожелал финалистам стать «чистыми математиками» и научиться решать любые задачи, подчеркнув, что именно математические знания сейчас востребованы во всех областях. Кроме того, он отметил высокий уровень организации конкурса, и был доволен тем, что есть компании, как холдинг GS Group которые понимают, что будущее России зависит от молодого поколения, от общей математической культуры.
Напомним, всего в финальный этап III Международного конкурса GS Group по математике прошли 40 школьников из 27 российских населенных пунктов, а также Республики Беларусь.
Победители из числа 9-10-классников получили в подарок ноутбуки Asus, а также уникальную возможность поступить без экзаменов в Президентский физико-математический лицей №239 (г. Санкт-Петербург). Таким образом впервые конкурс, проводимый частной компанией, был приравнен к Всероссийской школьной олимпиаде. 11-классники будут получать ежемесячную именную стипендию от GS Group в течение первого учебного года при условии, что поступят в вузы на востребованные на высокотехнологичном производстве специальности. По результатам III Международного математического конкурса GS Group победителями среди 11-классников стали — Михаил Кидянкин (г. Саранск), Павел Петров (г. Саранск), Сергей Долгих (г. Рыбинск), Расул Хакимуллин (г. Набережные Челны), Дарья Злыднева (г. Магнитогорск). Среди 9-10-классников - Александр Толмачев (г. Саров), Степан Вахрушев (г. Екатеринбург), Диана Гайнутдинова (г. Казань), Никита Калинин (г. Челябинск) и Юрий Арутюнов (г. Казань).
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