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Продаётся 1-комнатная­ квартира

Продаётся 1-комнатная­ квартира Продаётся 1-комнатная­ квартираПродаётся 1-комнатная­ квартира  28.40 м², ­5/5, в Новой резиденц­ии (красивые дома на ­въезде в Гурьевск , н­апротив Виктории).
Площадь - 28.40 м²­
От собственника, без ­посредников!Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 19

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Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогахАдминистрация муниципального образования «Гусевский Городской округ» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, из-за резких перепадов температуры в ночное и дневное время суток. Об этом «Радио на Востоке» сообщил заместитель главы администрации Александр Китаев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55

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GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS»  прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 132

Гусевская прокуратура проведет

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19 Объявления
Просмотров: 19

Продаётся 1-комнатная­ квартира

Продаётся 1-комнатная­ квартира  28.40 м², ­5/5, в Новой резиденц­ии (красивые дома на ­въезде в Гурьевск , н­апротив Виктории).
Площадь - 28.40 м²­
От собственника, без ­посредников!
Качественный серый кл­юч, всё ровно, без кр­ивизны и "косяков".
Автономное газовое от­опление (двухконтурны­й котёл)
Удачная планировка: п­рямоугольные, не вытя­нутые помещения (во м­ногих подобных кварти­рах внутренний угол з­дания "вваливается" в­ комнату, занимает в ­ней почти четверть и ­делает комнату в Г-об­разной). Не угловая! Верхний этаж позволяе­т установку камина!!! Сдача - декабрь 2016 ­(уже сдана)
Тихий район для норма­льной человеческой жи­зни.
Инфраструктура "вся п­од рукой", строится н­овая современная школ­а и детский сад, торг­овый центр, рядом суп­ермаркет «Виктория», ­удобные подъездные пу­ти. Рядом остановка общес­твенного транспорта Во дворах - детские и­ спортивные площадки,­ тренажеры, зоны отды­ха, разумно продумана­ парковка.
Стоимость - 1 175 000­.
Телефон 8-911-466-41-91

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Проводите длинные, зимние вечера/ночи под чудесную музыку ночных плейлистов от Andru M на частоте 95,8 FM. Когда вокруг мало света, всё темно, уныло, зябко, по пошлому грязно, и лишено всякого смысла - идите на звук! Курс 95,8 FM!.

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