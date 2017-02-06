В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам 04 февраля в Гусевской школе №3 были проведены Первенство Гусевского городского округа по шахматам и Спартакиада среди территориальных отделов по шахматам и шашкам. Об этом «Радио на Востоке» сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

Продаётся 1-комнатная­ квартира Продаётся 1-комнатная­ квартира 28.40 м², ­5/5, в Новой резиденц­ии (красивые дома на ­въезде в Гурьевск , н­апротив Виктории).

Площадь - 28.40 м²­

От собственника, без ­посредников!Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 19

В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!» С 06 февраля по 15 марта, объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах Администрация муниципального образования «Гусевский Городской округ» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, из-за резких перепадов температуры в ночное и дневное время суток. Об этом «Радио на Востоке» сообщил заместитель главы администрации Александр Китаев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55

GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников 17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS» прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 132

Гусевская прокуратура проведет "горячую линию" по "взяткам" «Гусевской городской прокуратурой 19 декабря с 9-00 часов до 10-00 часов проводится «горячая линия» в сфере коррупции.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 128

В Гусеве проверят "тонировку" автомобилей Госавтоинспекция информирует о проведении на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» очередного этапа специального профилактического мероприятия «Стекло», которое продолжится до 15 декабря 2016 года.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 123

В Гусеве произведут отключение электроэнергии В Гусеве от электроэнергии отключат несколько улиц. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в "Янтарьэнерго".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 149

Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели От города, производящего вещи, к городу, производящему идеи, — такую концепцию воплотили победители конкурса проектных работ GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 11 и 12 декабря 2016 года студенческая команда, предложившая лучшую трактовку Smart city для города Гусева и «Технополиса GS», побывала в инновационном кластере и презентовала свой проект представителям городской администрации, урбанистам иАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 158