Широкая Масленица
Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 4
Дайджест местных спортивных мероприятий
11 февраля в Нестерове прошел зональный этап соревнований по шахматам. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе, сборная команда г. Гусева заняла 3 место. команда пенсионеров заняла второе место и вышла в финал, который пройдет 18 февраля в г. Калининград. Состав команды пенсионеров: Смагулов М.А., Метельская О.Н. 11 февраля 2017 года в г. Калининград прошел очередной этап Чемпионата области по волейболу, где наша команда проиграла команде Берсерк г. Калининград со счетомАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49
В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взятки
Прокурором Нестеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Калининграда который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество, то есть дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, не доведенной до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Об этом «Радио на Востоке» сообщил прокурор Нестеровского района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42
Гусевская Гоставтоинспекция Призывает Жителей Региона Оказывать Содействие В Противодействии Коррупции
Управление ГИБДД Калининградской области рекомендует участникам дорожного движения использовать средства видео- и аудиофиксации при общении с госавтоинспекторами, сообщил «Радио на Востоке» Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 56
В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам
04 февраля в Гусевской школе №3 были проведены Первенство Гусевского городского округа по шахматам и Спартакиада среди территориальных отделов по шахматам и шашкам. Об этом «Радио на Востоке» сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 62
Продаётся 1-комнатная квартира
Продаётся 1-комнатная квартира 28.40 м², 5/5, в Новой резиденции (красивые дома на въезде в Гурьевск , напротив Виктории).
Площадь - 28.40 м²
От собственника, без посредников!Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42
В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»
С 06 февраля по 15 марта, объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 65
Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах
Администрация муниципального образования «Гусевский Городской округ» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, из-за резких перепадов температуры в ночное и дневное время суток. Об этом «Радио на Востоке» сообщил заместитель главы администрации Александр Китаев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 74
GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников
17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS» прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 159