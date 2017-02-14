В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взятки
Прокурором Нестеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Калининграда который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество, то есть дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, не доведенной до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Об этом «Радио на Востоке» сообщил прокурор Нестеровского района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. По версии следствия, гражданин незаконно перевозил через международный автомобильный пункт пропуска «Чернышевское» скрытые в тайнике автомобиля от таможенного досмотра 500 пачек сигарет марки «SAINT GEORGE 7», которые были обнаружены таможенным инспектором. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Позже обвиняемый предложил заместителю начальника таможенного поста денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за то, чтобы последний не принимал в рамках административного производства мер по изъятию транспортного средства. Заместитель начальника таможенного поста «Чернышевское» отказался от предложенной взятки и сообщил об этом сотрудникам оперативного отдела №2 СПК Калининградской областной таможни, которые задержали гражданина на месте совершения преступления.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
|
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.