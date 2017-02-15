В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА НА ДОРОГАХ РЕГИОНА ИЗ-ЗА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПЕШЕХОДОВ ПОГИБЛИ 2 ЧЕЛОВЕКА И РАНЕНЫ 11
Всего зарегистрировано 33 таких инцидента. 22 наезда произошли по вине водителей. Пренебрежение Правилами дорожного движения со стороны пешеходов привело к 13 ДТП, в которых 2 пеших участника дорожного движения погибли и 11 получили ранения.
14 наездов произошли на пешеходных переходах, в том числе 11 – в тёмное время суток. Всего в условиях темноты зафиксировано 20 ДТП с участием пешеходов.
С целью недопущения подобных происшествий сотрудники Госавтоинспекции пресекли 548 нарушений ПДД со стороны водителей, не уступивших дорогу пешеходам, и 1 835 нарушений ПДД, допущенных пешими участниками дорожного движения.
За время проведения специального профилактического мероприятия «Пешеход» сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» составлено 17 административных материалов на пешеходов-нарушителей ПДД.
Сотрудники ГИБДД напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и элементарных мер личной безопасности.
Автолюбителям рекомендуют быть крайне внимательными вблизи пешеходных переходов, в местах с интенсивным движением людей, особенно вблизи образовательных организаций, а также рядом с остановочными пунктами общественного транспорта, заблаговременно снижая перед ними скорость.
Пешеходам следует быть особенно бдительными. Ведь нередко, переходя проезжую часть по пешеходному переходу, они не убеждаются в безопасности своих действий, особенно в тех случаях, когда переход разрешен соответствующим «зеленым» сигналом светофора. Даже при разрешающем сигнале светофора необходимо убедиться в том, что водители остановили машины и готовы пропустить человека. В тёмное время суток очень важно позаботиться о наличии световозвращателей на верхней одежде, сумках и других предметах.