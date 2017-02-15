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Шортик #5793
Человечество так сильно празднует смену 31 декабря на 1 января, что как будто абсолютно все люди приговорены на Земле к длительному тюремному сроку, и все радуются, что приближается момент освобождения.

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Дайджест местных спортивных мероприятий

Дайджест местных спортивных мероприятий Дайджест местных спортивных мероприятий11 февраля  в Нестерове прошел зональный этап соревнований по шахматам. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе, сборная команда г. Гусева заняла 3 место. команда пенсионеров заняла второе место и вышла в финал, который пройдет 18 февраля в г. Калининград. Состав команды пенсионеров: Смагулов М.А., Метельская О.Н. 11 февраля 2017 года в г. Калининград прошел очередной этап Чемпионата области по волейболу, где наша команда проиграла команде Берсерк г. Калининград со счетомАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взятки

В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взятки В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взяткиПрокурором Нестеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Калининграда который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество, то есть дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, не доведенной до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Об этом «Радио на Востоке» сообщил  прокурор Нестеровского района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

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Гусевская Гоставтоинспекция Призывает Жителей Региона Оказывать Содействие В Противодействии Коррупции Гусевская Гоставтоинспекция Призывает Жителей Региона Оказывать Содействие В Противодействии КоррупцииУправление ГИБДД Калининградской области рекомендует участникам дорожного движения использовать средства видео- и аудиофиксации при общении с госавтоинспекторами, сообщил «Радио на Востоке» Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 56

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В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам04 февраля в Гусевской школе №3 были проведены Первенство Гусевского городского округа по шахматам и Спартакиада среди территориальных отделов по шахматам и шашкам. Об этом «Радио на Востоке» сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 62

Продаётся 1-комнатная­ квартира

Продаётся 1-комнатная­ квартира Продаётся 1-комнатная­ квартираПродаётся 1-комнатная­ квартира  28.40 м², ­5/5, в Новой резиденц­ии (красивые дома на ­въезде в Гурьевск , н­апротив Виктории).
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Уважаемые пользователи и гости сайта! У нас изменился номер прямого эфира. Теперь в передачу "Есть повод" можно дозвониться по прямому мобильному номеру 524-958. При звонке с городского телефона номер: 8 (4012) 524-958Звоните, пообщаемся! 
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49 О спорте
Просмотров: 49

Дайджест местных спортивных мероприятий

11 февраля  в Нестерове прошел зональный этап соревнований по шахматам. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе, сборная команда г. Гусева заняла 3 место. Команда пенсионеров заняла второе место и вышла в финал, который пройдет 18 февраля в Калининграде. Состав команды пенсионеров: Смагулов М.А., Метельская О.Н.
11 февраля  Калининграде прошел очередной этап Чемпионата области по волейболу, где наша команда проиграла команде Берсерк г. Калининград со счетом 3:1.
12 февраля  состоялась игра Чемпионата области по баскетболу среди мужских команд в этой игре наша команда одержала победу над командой "Надежда" г. Светлый.
Продолжается Первенство МО "Гусевский городской округ" по мини-футболу. На данном этапе лидирует команда "Тотал".

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# Гусев спорт шахматы волейбол баскетбол минифутбол

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