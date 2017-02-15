Широкая Масленица Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 4

Дайджест местных спортивных мероприятий 11 февраля в Нестерове прошел зональный этап соревнований по шахматам. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе, сборная команда г. Гусева заняла 3 место. команда пенсионеров заняла второе место и вышла в финал, который пройдет 18 февраля в г. Калининград. Состав команды пенсионеров: Смагулов М.А., Метельская О.Н. 11 февраля 2017 года в г. Калининград прошел очередной этап Чемпионата области по волейболу, где наша команда проиграла команде Берсерк г. Калининград со счетомАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взятки Прокурором Нестеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Калининграда который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество, то есть дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, не доведенной до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Об этом «Радио на Востоке» сообщил прокурор Нестеровского района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

Гусевская Гоставтоинспекция Призывает Жителей Региона Оказывать Содействие В Противодействии Коррупции Управление ГИБДД Калининградской области рекомендует участникам дорожного движения использовать средства видео- и аудиофиксации при общении с госавтоинспекторами, сообщил «Радио на Востоке» Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 56

В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам 04 февраля в Гусевской школе №3 были проведены Первенство Гусевского городского округа по шахматам и Спартакиада среди территориальных отделов по шахматам и шашкам. Об этом «Радио на Востоке» сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 62

Продаётся 1-комнатная­ квартира Продаётся 1-комнатная­ квартира 28.40 м², ­5/5, в Новой резиденц­ии (красивые дома на ­въезде в Гурьевск , н­апротив Виктории).

Площадь - 28.40 м²­

От собственника, без ­посредников!Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!» С 06 февраля по 15 марта, объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 65

Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах Администрация муниципального образования «Гусевский Городской округ» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, из-за резких перепадов температуры в ночное и дневное время суток. Об этом «Радио на Востоке» сообщил заместитель главы администрации Александр Китаев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 74

GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников 17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS» прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 159