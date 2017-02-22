Широкая Масленица
|
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
|
|
info@958fm.ru
radionavostoke@yandex.ru
+7(921)264-54-14, +7(905)247-73-50
г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 20а
|
Чт23 февраля
|
Важные ссылки
Рейтинг новостей авторов
Посетители
Сейчас на сайте: 3
Гостей: 2
Пользователи:- отсутствуют
Последние посетители:
Последние комментарии
Новое на сайте
Широкая Масленица Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 4
Дайджест местных спортивных мероприятий 11 февраля в Нестерове прошел зональный этап соревнований по шахматам. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе, сборная команда г. Гусева заняла 3 место. команда пенсионеров заняла второе место и вышла в финал, который пройдет 18 февраля в г. Калининград. Состав команды пенсионеров: Смагулов М.А., Метельская О.Н. 11 февраля 2017 года в г. Калининград прошел очередной этап Чемпионата области по волейболу, где наша команда проиграла команде Берсерк г. Калининград со счетомАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49
В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взятки Прокурором Нестеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Калининграда который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество, то есть дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, не доведенной до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Об этом «Радио на Востоке» сообщил прокурор Нестеровского района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42
Гусевская Гоставтоинспекция Призывает Жителей Региона Оказывать Содействие В Противодействии Коррупции Управление ГИБДД Калининградской области рекомендует участникам дорожного движения использовать средства видео- и аудиофиксации при общении с госавтоинспекторами, сообщил «Радио на Востоке» Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 56
В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам 04 февраля в Гусевской школе №3 были проведены Первенство Гусевского городского округа по шахматам и Спартакиада среди территориальных отделов по шахматам и шашкам. Об этом «Радио на Востоке» сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 62
Продаётся 1-комнатная квартира
Продаётся 1-комнатная квартира 28.40 м², 5/5, в Новой резиденции (красивые дома на въезде в Гурьевск , напротив Виктории).
В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!» С 06 февраля по 15 марта, объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 65
Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах Администрация муниципального образования «Гусевский Городской округ» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, из-за резких перепадов температуры в ночное и дневное время суток. Об этом «Радио на Востоке» сообщил заместитель главы администрации Александр Китаев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 74
GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников 17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS» прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 159
Наш опрос
Проголосуй за ведущего
Праздники
Рекламный блок #4
|
4 Афиша Новое.
Просмотров: 4
Широкая Масленица
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Текущая версия: 5.1 (12.04)
|
Статистика
ТОП журналистов
Группа вКонтакте
Рекламный блок #7