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Гусевская Городская прокуратура рассказала об утверждении профессиональных стандартов для специалиста в области воспитания

Гусевская Городская прокуратура рассказала об утверждении профессиональных стандартов для специалиста в области воспитания Гусевская Городская прокуратура рассказала об утверждении профессиональных стандартов для специалиста в области воспитания10 января этого года Министерством труда и социальной защиты были утверждены профессиональные стандарты для специалиста в области воспитания. Об этом «Радио на Востоке» сообщила прокурор, советник юстиции Гусевской Городской прокуратуры Мария Косолапова. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Гусевском музее открывается выставка «Формула рукоделия»

В Гусевском музее открывается выставка «Формула рукоделия» В Гусевском музее открывается выставка «Формула рукоделия»28 февраля с 17.00 в Гусевском музее начинает работу выставка «Формула рукоделия» мастеров декоративно-прикладного творчества муниципального образования «Гусевский городской округ». Информация об этом размещена на сайте городской администрации. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

Гусевское ГИБДД информирует о профилактическом мероприятии «Внимание-переезд»

Гусевское ГИБДД информирует о профилактическом мероприятии «Внимание-переезд» Гусевское ГИБДД информирует о профилактическом мероприятии «Внимание-переезд»С 20 февраля по 20 марта на территории региона проводится специальное профилактическое мероприятия «Внимание – переезд!». Об этом «Радио на Востоке»сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Широкая Масленица

Широкая Масленица Широкая МасленицаАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 20

Дайджест местных спортивных мероприятий

Дайджест местных спортивных мероприятий Дайджест местных спортивных мероприятий11 февраля  в Нестерове прошел зональный этап соревнований по шахматам. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе, сборная команда г. Гусева заняла 3 место. команда пенсионеров заняла второе место и вышла в финал, который пройдет 18 февраля в г. Калининград. Состав команды пенсионеров: Смагулов М.А., Метельская О.Н. 11 февраля 2017 года в г. Калининград прошел очередной этап Чемпионата области по волейболу, где наша команда проиграла команде Берсерк г. Калининград со счетомАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 61

В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взятки

В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взятки В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взяткиПрокурором Нестеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Калининграда который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество, то есть дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, не доведенной до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Об этом «Радио на Востоке» сообщил  прокурор Нестеровского района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58

Гусевская Гоставтоинспекция Призывает Жителей Региона Оказывать Содействие В Противодействии Коррупции

Гусевская Гоставтоинспекция Призывает Жителей Региона Оказывать Содействие В Противодействии Коррупции Гусевская Гоставтоинспекция Призывает Жителей Региона Оказывать Содействие В Противодействии КоррупцииУправление ГИБДД Калининградской области рекомендует участникам дорожного движения использовать средства видео- и аудиофиксации при общении с госавтоинспекторами, сообщил «Радио на Востоке» Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 73

В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам

В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам04 февраля в Гусевской школе №3 были проведены Первенство Гусевского городского округа по шахматам и Спартакиада среди территориальных отделов по шахматам и шашкам. Об этом «Радио на Востоке» сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 79

В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»

В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!» В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»С 06 февраля  по 15 марта,  объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 83

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33 Городские новости
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Гусевское ГИБДД информирует о профилактическом мероприятии «Внимание-переезд»

С 20 февраля по 20 марта на территории региона проводится специальное профилактическое мероприятия«Внимание – переезд!». Об этом «Радио на Востоке» сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев. В рамках мероприятия, сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов. Как уточнили в ведомстве, в 2016 году на территории Калининградской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных со столкновением транспортных средств с подвижным составом железнодорожного транспорта в момент пересечения ими железнодорожных переездов  2 человека получили ранения. Госавтоинспекция региона призывает водителей транспортных средств быть особенно внимательными при подъезде к железнодорожным переездам и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.


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# Гусев ГИБДД Внимание переезд

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