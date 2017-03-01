Гусевская Городская прокуратура рассказала об утверждении профессиональных стандартов для специалиста в области воспитания 10 января этого года Министерством труда и социальной защиты были утверждены профессиональные стандарты для специалиста в области воспитания. Об этом «Радио на Востоке» сообщила прокурор, советник юстиции Гусевской Городской прокуратуры Мария Косолапова. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Гусевском музее открывается выставка «Формула рукоделия» 28 февраля с 17.00 в Гусевском музее начинает работу выставка «Формула рукоделия» мастеров декоративно-прикладного творчества муниципального образования «Гусевский городской округ». Информация об этом размещена на сайте городской администрации. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

Гусевское ГИБДД информирует о профилактическом мероприятии «Внимание-переезд» С 20 февраля по 20 марта на территории региона проводится специальное профилактическое мероприятия «Внимание – переезд!». Об этом «Радио на Востоке»сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Широкая Масленица Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 20

Дайджест местных спортивных мероприятий 11 февраля в Нестерове прошел зональный этап соревнований по шахматам. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе, сборная команда г. Гусева заняла 3 место. команда пенсионеров заняла второе место и вышла в финал, который пройдет 18 февраля в г. Калининград. Состав команды пенсионеров: Смагулов М.А., Метельская О.Н. 11 февраля 2017 года в г. Калининград прошел очередной этап Чемпионата области по волейболу, где наша команда проиграла команде Берсерк г. Калининград со счетомАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 61

В Нестеровском Районе осудили человека за дачу мелкой взятки Прокурором Нестеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Калининграда который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество, то есть дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, не доведенной до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Об этом «Радио на Востоке» сообщил прокурор Нестеровского района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58

Гусевская Гоставтоинспекция Призывает Жителей Региона Оказывать Содействие В Противодействии Коррупции Управление ГИБДД Калининградской области рекомендует участникам дорожного движения использовать средства видео- и аудиофиксации при общении с госавтоинспекторами, сообщил «Радио на Востоке» Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 73

В Гусеве подвели итоги первенства муниципалитета по шахматам 04 февраля в Гусевской школе №3 были проведены Первенство Гусевского городского округа по шахматам и Спартакиада среди территориальных отделов по шахматам и шашкам. Об этом «Радио на Востоке» сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 79

В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!» С 06 февраля по 15 марта, объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 83