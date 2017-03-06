Дайджест спортивных мероприятий За минувшую неделю, местные спортсмены успели принять участие во многих соревнований, с результатами можете ознакомиться ниже.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области Единственный в России частный инновационный кластер «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) приглашает на бесплатные экскурсии по высокотехнологичным предприятиям в области электроники, микроэлектроники и нанотехнологий. Инновационные производства кластера открыты для организованных групп каждый второй четверг месяца. Знакомство с высокими технологиями и социокультурной инфраструктурой, обзор современной жилой зоны и мемориального парка — в экскурсионной программеАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 13

В Гусеве автобус сбил несовершеннолетнего пешехода 06 марта около 14 часов 30 минут на ул. Советской, водитель автобуса Вольво В7R, двигаясь по направлению от пер. Сосновый в направлении ул. Победы совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, вышедшего на проезжую часть дороги. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

"Это все она" в ГДК Гусева 18 марта 18 марта в 17.00 "Тильзит-Театр" (г.Советск) приглашает на спектакль "Это все она", который состоится в Городском доме кульуры. Цена билетов от 500 до 300 рублей. Заказ и бронирование билетов по тел. 3-38-44 Подробная информация: www.тильзит-театр.рфАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

В ФОКе города Гусев пройдет детское первенство по легкой атлетике 19 марта в ФОКе города Гусев пройдет открытое личное первенство Гусевского городского округа по легкой атлетике среди детей с 2004 по 2007 годы рождения. Об этом говорится в положении о проведении соревнований, которое попало в распоряжение «Радио на Востоке».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Гусевское ГИБДД проверит водителей на трезвость 6 марта, сотрудники Гусевского ГИБДД проведут массовую проверку водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения. Об этом «Радио на Востоке» сообщил начальник ведомства, подполковник полиции Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Гусевская Городская прокуратура рассказала об утверждении профессиональных стандартов для специалиста в области воспитания 10 января этого года Министерством труда и социальной защиты были утверждены профессиональные стандарты для специалиста в области воспитания. Об этом «Радио на Востоке» сообщила прокурор, советник юстиции Гусевской Городской прокуратуры Мария Косолапова. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 59

В Гусевском музее открывается выставка «Формула рукоделия» 28 февраля с 17.00 в Гусевском музее начинает работу выставка «Формула рукоделия» мастеров декоративно-прикладного творчества муниципального образования «Гусевский городской округ». Информация об этом размещена на сайте городской администрации. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 50

Гусевское ГИБДД информирует о профилактическом мероприятии «Внимание-переезд» С 20 февраля по 20 марта на территории региона проводится специальное профилактическое мероприятия «Внимание – переезд!». Об этом «Радио на Востоке»сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42