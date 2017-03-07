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33 Городские новости
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В Гусеве автобус сбил несовершеннолетнего пешехода

06 марта около 14 часов 30 минут на ул. Советской, водитель автобуса Вольво В7R, двигаясь по направлению от пер. Сосновый в направлении ул. Победы совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, вышедшего на проезжую часть дороги. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев. В результате данного ДТП несовершеннолетний ребенок получил ранения, находится на амбулаторном лечении.
В ведомстве напомнили, что ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине.

В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

Не рискуйте, не нервируйте ребенка, не подавайте ему дурной пример неуместной суетливости. Никогда не бегите с ребенком к стоящему общественному транспорту. В спешке вы можете потерять контроль и над собой, а главное, над ребенком.

Также нежелательно скопление людей на остановке. Это касается особенно утренних и вечерних часов, когда большинство отправляется на работу. Существует опасность того, что из-за давки кто-то из пешеходов может быть вытолкнут на проезжую часть. Если водитель транспортного средства не успеет среагировать и перестроиться, то такая ситуация окончится плачевно.


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# Гусев ДТП ГИБДД

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