Дайджест спортивных мероприятий
11 марта 2017г. г.Калининград
Чемпионат Калининградской области по волейболу среди мужских команд 1 лига
Гусев – Кранц-Динамо 3:2 в пользу Гусева.
12 марта 2017г. г.Гусев
Зональный этап спартакиады МО Калининградской области по баскетболу среди женских команд.
Участвовало 3 команды: Нестеров, Черняховск и Гусев.
1 место – Черняховск
2 место – Гусев
3 место - Нестеров
Финальный этап пройдет в г. Зеленоградск 18-19 марта.
12 марта 2017 г. г. Калининград
Чемпионат Калининградской области по баскетболу среди мужских команд. Луч(Гусев) – Ва-Банк (Калининград)
Результат встречи 102:72 в пользу Гусева.
8 марта 2017г. г.Гусев
В бильярдном клубе Пирамида прошел турнир, посвященный 8 марта. Приняли участие 22 спортсмена. Победителем среди девочек стала Штивинг Татьяна.
Мальчики младшей группы: 1 место - Башара Константин.
Старшая группа : 1 место - Сережин Роман
2 место - Коновалов Алексей
3 место - Буев Александр.
С 2 по 4 марта 2017г. г. Черняховск
Первенство Калининградской области по боксу среди юношей 2003-2004 года рождения
Гусев – 4 человека
Сугян Артем – 2 место
Занкачиди Юрий – 3 место
Батиев Богдан – 3 место
09-10 марта 2017г. г. Калининград
Первенство Калининградской области по л/атлетике среди детей 2004 г.р. Участвовали команды городов Светлый, Советск, Калининград, Неман, Черняховск, Гусев.
Юная сборная МО «ГГО» по легкой атлетике выступила очень успешно, воспитанники тренеров-преподавателей «Гусевской ДЮСШ»: Лукьянова А.А., Филипповой И.Е., Романовой И.А.
Ядро – Шуваева Алина (СОШ №3) 1 место - 6.18м.
Алексеева Вика (СОШ №1) 3 место - 5.78м.
Зандер Эвальд (СОШ №3) 1 место - 7.16м.
200 метров- Зандер Эвальд (СОШ №3) 3 место - 29.60сек.
1000м- Манченко Вероника (СОШ №3) 3 место - 3.44.05м
Ермаков Леонид (СОШ №1) 2 место - 3.18.53м
600 м – Ермаков Леонид (СОШ №1) 3 место - 1.54.66м
12 марта 2017г.
Спортивное ориентирование.
Группа ЖГ (подростки) 1 и 3 место.
Группа МД (дети) 1 место.
05 марта 2017 г. г. Краснознаменск
Чемпионат Калининградской области среди инвалидов по дартсу, по пулевой стрельбе. тренер Зенченко Е.В. команда МО «Гусевский городской округ» - 15 человек.
2 место – Пермяков Олег (дартс)
3 место – Халимов Аскат (дартс)
11, 12 марта 2017 года
Состоялся муниципальный этап Зимнего Фестиваля прохождения тестирования в рамках Всероссийского физкульнурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Активно приняли участие тренера -преподаватели «Гусевской ДЮСШ», преподаватели ДЮСТЦ. Все участники Фестиваля справились с тестами, выполнив их на серебро и золото. Особенно хочется отметить руководителя ДЮСТЦ Гаврилову Татьяну Владимировну, которая подала личный пример своим сотрудникам, сама выполнила тесты на золотой знак и несколько сотрудников ДЮСТЦ выполнили тесты на серебряный знак.
Центр тестирования для лиц старше 18 лет – ГМКСУ «Стадион» приглашает всех желающих подавать заявки для участия в Летнем Фестивале. Информацию можно узнать по телефону 3-53-93 и на сайте администрации «Гусевского городского округа».
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