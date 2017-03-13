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Товарищи солдаты, песню надо орать так, чтобы мышцы на *опе дрожали.

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Новое на сайте

Дайджест спортивных мероприятий

Дайджест спортивных мероприятий Дайджест спортивных мероприятийЗа минувшую неделю, местные спортсмены успели принять участие во многих соревнований, с результатами можете ознакомиться ниже.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области

Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской областиЕдинственный в России частный инновационный кластер «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) приглашает на бесплатные экскурсии по высокотехнологичным предприятиям в области электроники, микроэлектроники и нанотехнологий. Инновационные производства кластера открыты для организованных групп каждый второй четверг месяца. Знакомство с высокими технологиями и социокультурной инфраструктурой, обзор современной жилой зоны и мемориального парка — в экскурсионной программеАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 13

В Гусеве автобус сбил несовершеннолетнего пешехода

В Гусеве автобус сбил несовершеннолетнего пешехода В Гусеве автобус сбил несовершеннолетнего пешехода06 марта около 14 часов 30 минут на ул. Советской, водитель автобуса Вольво В7R, двигаясь по направлению от пер. Сосновый в направлении ул. Победы совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, вышедшего на проезжую часть дороги. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

"Это все она" в ГДК Гусева 18 марта 18 марта в 17.00 "Тильзит-Театр" (г.Советск) приглашает на спектакль "Это все она", который состоится в Городском доме кульуры.  Цена билетов от 500 до 300 рублей. Заказ и бронирование билетов по тел. 3-38-44  Подробная информация: www.тильзит-театр.рфАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

В ФОКе города Гусев пройдет детское первенство по легкой атлетике

В ФОКе города Гусев пройдет детское первенство по легкой атлетике В ФОКе города Гусев пройдет детское первенство по легкой атлетике19 марта в ФОКе города Гусев пройдет открытое личное первенство Гусевского городского округа по легкой атлетике среди детей с 2004 по 2007 годы рождения. Об этом говорится в положении о проведении соревнований, которое попало в распоряжение «Радио на Востоке».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Гусевское ГИБДД проверит водителей на трезвость

Гусевское ГИБДД проверит водителей на трезвость Гусевское ГИБДД проверит водителей на трезвость6 марта, сотрудники Гусевского ГИБДД проведут массовую проверку водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения. Об этом «Радио на Востоке» сообщил начальник ведомства, подполковник полиции Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Гусевская Городская прокуратура рассказала об утверждении профессиональных стандартов для специалиста в области воспитания

Гусевская Городская прокуратура рассказала об утверждении профессиональных стандартов для специалиста в области воспитания Гусевская Городская прокуратура рассказала об утверждении профессиональных стандартов для специалиста в области воспитания10 января этого года Министерством труда и социальной защиты были утверждены профессиональные стандарты для специалиста в области воспитания. Об этом «Радио на Востоке» сообщила прокурор, советник юстиции Гусевской Городской прокуратуры Мария Косолапова. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 59

В Гусевском музее открывается выставка «Формула рукоделия»

В Гусевском музее открывается выставка «Формула рукоделия» В Гусевском музее открывается выставка «Формула рукоделия»28 февраля с 17.00 в Гусевском музее начинает работу выставка «Формула рукоделия» мастеров декоративно-прикладного творчества муниципального образования «Гусевский городской округ». Информация об этом размещена на сайте городской администрации. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 50

Гусевское ГИБДД информирует о профилактическом мероприятии «Внимание-переезд»

Гусевское ГИБДД информирует о профилактическом мероприятии «Внимание-переезд» Гусевское ГИБДД информирует о профилактическом мероприятии «Внимание-переезд»С 20 февраля по 20 марта на территории региона проводится специальное профилактическое мероприятия «Внимание – переезд!». Об этом «Радио на Востоке»сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

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0 О спорте Новое
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Дайджест спортивных мероприятий

11 марта 2017г. г.Калининград

Чемпионат Калининградской области по волейболу среди мужских команд 1 лига

Гусев – Кранц-Динамо 3:2 в пользу Гусева.

12 марта 2017г. г.Гусев

Зональный этап спартакиады МО Калининградской области по баскетболу среди женских команд.

Участвовало 3 команды: Нестеров, Черняховск и Гусев.

1 место – Черняховск

2 место – Гусев

3 место - Нестеров

Финальный этап пройдет в г. Зеленоградск 18-19 марта.

12 марта 2017 г. г. Калининград

Чемпионат Калининградской области по баскетболу среди мужских команд. Луч(Гусев) – Ва-Банк (Калининград)

Результат встречи 102:72 в пользу Гусева.

8 марта 2017г. г.Гусев

В бильярдном клубе Пирамида прошел турнир, посвященный 8 марта. Приняли участие 22 спортсмена. Победителем среди девочек стала Штивинг Татьяна.

Мальчики младшей группы: 1 место - Башара Константин.

Старшая группа : 1 место - Сережин Роман

2 место - Коновалов Алексей

3 место - Буев Александр.

С 2 по 4 марта 2017г. г. Черняховск

Первенство Калининградской области по боксу среди юношей 2003-2004 года рождения

Гусев – 4 человека

Сугян Артем – 2 место

Занкачиди Юрий – 3 место

Батиев Богдан – 3 место

09-10 марта 2017г. г. Калининград

Первенство Калининградской области по л/атлетике среди детей 2004 г.р. Участвовали команды городов Светлый, Советск, Калининград, Неман, Черняховск, Гусев.

Юная сборная МО «ГГО» по легкой атлетике выступила очень успешно, воспитанники тренеров-преподавателей «Гусевской ДЮСШ»: Лукьянова А.А., Филипповой И.Е., Романовой И.А.

Ядро – Шуваева Алина (СОШ №3) 1 место - 6.18м.

Алексеева Вика (СОШ №1) 3 место - 5.78м.

Зандер Эвальд (СОШ №3) 1 место - 7.16м.

200 метров- Зандер Эвальд (СОШ №3) 3 место - 29.60сек.

1000м- Манченко Вероника (СОШ №3) 3 место - 3.44.05м

Ермаков Леонид (СОШ №1) 2 место - 3.18.53м

600 м – Ермаков Леонид (СОШ №1) 3 место - 1.54.66м

12 марта 2017г.

Спортивное ориентирование.

Группа ЖГ (подростки) 1 и 3 место.

Группа МД (дети) 1 место.

05 марта 2017 г. г. Краснознаменск

Чемпионат Калининградской области среди инвалидов по дартсу, по пулевой стрельбе. тренер Зенченко Е.В. команда МО «Гусевский городской округ» - 15 человек.

2 место – Пермяков Олег (дартс)

3 место – Халимов Аскат (дартс)





11, 12 марта 2017 года

Состоялся муниципальный этап Зимнего Фестиваля прохождения тестирования в рамках Всероссийского физкульнурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Активно приняли участие тренера -преподаватели «Гусевской ДЮСШ», преподаватели ДЮСТЦ. Все участники Фестиваля справились с тестами, выполнив их на серебро и золото. Особенно хочется отметить руководителя ДЮСТЦ Гаврилову Татьяну Владимировну, которая подала личный пример своим сотрудникам, сама выполнила тесты на золотой знак и несколько сотрудников ДЮСТЦ выполнили тесты на серебряный знак.

Центр тестирования для лиц старше 18 лет – ГМКСУ «Стадион» приглашает всех желающих подавать заявки для участия в Летнем Фестивале. Информацию можно узнать по телефону 3-53-93 и на сайте администрации «Гусевского городского округа».





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