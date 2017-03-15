О голосовании Мы подумали, и я решил, что в сегодняшнего дня на сайте будет новое голосование за ведущего. Мне кажется, что оно будет намного правильнее. Теперь будем видеть лучшего ведущего по времени года. В конце сезона, опрос будет автоматически закрыт, и пользователи нашего сайта смогут самостоятельно увидеть результаты голосования за сезон. Ещё раз повторю, что это это будет правильнее. Итак, первое голосование уже на сайте. Выбираем лучшего ведущего. Опрос продлиться до 31 мая 2017 года.Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 11

Дайджест спортивных мероприятий За минувшую неделю, местные спортсмены успели принять участие во многих соревнований, с результатами можете ознакомиться ниже.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области Единственный в России частный инновационный кластер «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) приглашает на бесплатные экскурсии по высокотехнологичным предприятиям в области электроники, микроэлектроники и нанотехнологий. Инновационные производства кластера открыты для организованных групп каждый второй четверг месяца. Знакомство с высокими технологиями и социокультурной инфраструктурой, обзор современной жилой зоны и мемориального парка — в экскурсионной программеАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

В Гусеве автобус сбил несовершеннолетнего пешехода 06 марта около 14 часов 30 минут на ул. Советской, водитель автобуса Вольво В7R, двигаясь по направлению от пер. Сосновый в направлении ул. Победы совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, вышедшего на проезжую часть дороги. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

"Это все она" в ГДК Гусева 18 марта 18 марта в 17.00 "Тильзит-Театр" (г.Советск) приглашает на спектакль "Это все она", который состоится в Городском доме кульуры. Цена билетов от 500 до 300 рублей. Заказ и бронирование билетов по тел. 3-38-44 Подробная информация: www.тильзит-театр.рфАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

В ФОКе города Гусев пройдет детское первенство по легкой атлетике 19 марта в ФОКе города Гусев пройдет открытое личное первенство Гусевского городского округа по легкой атлетике среди детей с 2004 по 2007 годы рождения. Об этом говорится в положении о проведении соревнований, которое попало в распоряжение «Радио на Востоке».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

Гусевское ГИБДД проверит водителей на трезвость 6 марта, сотрудники Гусевского ГИБДД проведут массовую проверку водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения. Об этом «Радио на Востоке» сообщил начальник ведомства, подполковник полиции Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

Гусевская Городская прокуратура рассказала об утверждении профессиональных стандартов для специалиста в области воспитания 10 января этого года Министерством труда и социальной защиты были утверждены профессиональные стандарты для специалиста в области воспитания. Об этом «Радио на Востоке» сообщила прокурор, советник юстиции Гусевской Городской прокуратуры Мария Косолапова. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 75

В Гусевском музее открывается выставка «Формула рукоделия» 28 февраля с 17.00 в Гусевском музее начинает работу выставка «Формула рукоделия» мастеров декоративно-прикладного творчества муниципального образования «Гусевский городской округ». Информация об этом размещена на сайте городской администрации. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58