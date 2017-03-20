В Озерском районе водитель "Опеля" сбил несовершеннолетнего велосипедиста 22 марта в 17.55 в поселке Мальцево Озёрского района водитель автомобиля «Опель» допустил наезд на 10-летнего велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 30

ВНИМАНИЕ - КЛЕЩИ Уважаемые жители Гусевского округа! В период с 24 по 26 марта на территории округа будет проводиться противоклещевая обработкаАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

Дилеры оборудования General Satellite освоили производство ТВ-приставок в «Технополисе GS» В марте 2017 года состоялось двухдневное путешествие дилеров оборудования General Satellite в инновационный кластер «Технополис GS». Об этом говорится в пресс релизе предприятия, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

Нестеровская прокуратура рассказала об изменениях в лесных отношениях С 01 марта 2017 года вступила в силу ст. 4 Федеральный закон от 23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений». Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора Нестеровской Городской прокуратуры, младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

Более 6 тысяч граждан воспользовались государственными услугами ГИБДД Калининградской области Госавтоинспекция Калининградской области проанализировала работу по оказанию государственных услуг за 2 месяца 2017 года. С результатами "Радио на Востоке" ознакомил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В ГДК пройдет отборочный этап областного фестиваля «Таланты золотого возраста» 19 апреля в городском Доме культуры пройдет муниципальный отборочный тур областного фестиваля художественного творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста». Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Комплексном Центре Социального Обслуживания населения.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

О голосовании Мы подумали, и я решил, что в сегодняшнего дня на сайте будет новое голосование за ведущего. Мне кажется, что оно будет намного правильнее. Теперь будем видеть лучшего ведущего по времени года. В конце сезона, опрос будет автоматически закрыт, и пользователи нашего сайта смогут самостоятельно увидеть результаты голосования за сезон. Ещё раз повторю, что это это будет правильнее. Итак, первое голосование уже на сайте. Выбираем лучшего ведущего. Опрос продлиться до 31 мая 2017 года.Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 20

Дайджест спортивных мероприятий За минувшую неделю, местные спортсмены успели принять участие во многих соревнований, с результатами можете ознакомиться ниже.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области Единственный в России частный инновационный кластер «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) приглашает на бесплатные экскурсии по высокотехнологичным предприятиям в области электроники, микроэлектроники и нанотехнологий. Инновационные производства кластера открыты для организованных групп каждый второй четверг месяца. Знакомство с высокими технологиями и социокультурной инфраструктурой, обзор современной жилой зоны и мемориального парка — в экскурсионной программеАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58