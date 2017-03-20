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В ГДК пройдет отборочный этап областного фестиваля «Таланты золотого возраста» В ГДК пройдет отборочный этап областного фестиваля «Таланты золотого возраста»19 апреля  в городском Доме культуры пройдет муниципальный отборочный тур областного фестиваля художественного творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста». Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Комплексном Центре Социального Обслуживания населения.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

О голосовании

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Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области

Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской областиЕдинственный в России частный инновационный кластер «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) приглашает на бесплатные экскурсии по высокотехнологичным предприятиям в области электроники, микроэлектроники и нанотехнологий. Инновационные производства кластера открыты для организованных групп каждый второй четверг месяца. Знакомство с высокими технологиями и социокультурной инфраструктурой, обзор современной жилой зоны и мемориального парка — в экскурсионной программеАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58

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37 Городские новости
Просмотров: 37

В ГДК пройдет отборочный этап областного фестиваля «Таланты золотого возраста»

19 апреля  в городском Доме культуры пройдет муниципальный отборочный тур областного фестиваля художественного творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста». Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Комплексном Центре Социального Обслуживания населения.
Конкурсанты смогут проявить себя в следующих номинациях:

- вокальный конкурс (песенный конкурс) «Где песня льется, там весело живется» - участвуют солисты, дуэты, трио, ансамбли, которые представляют по два номера (общая продолжительность выступления 4-6 мин.);


- инструментальное исполнительство «Музыкальный калейдоскоп» - приглашаются к участию гитаристы, баянисты, балалаечники, гармонисты и другие исполнители. Участник должен исполнить два разнохарактерных произведения (общая продолжительность выступления 4-6 мин.);


- художественное чтение «Мастера художественного слова» – стихи, басни, юморески, короткий рассказ (общая продолжительность выступления 4-6 мин.);


- декоративно – прикладное творчество «Мастера золотые руки» – приглашаются мастера народных художественных промыслов и ремесел (до 4-х работ от одного мастера).


Заявки на участие в муниципальном фестивале принимаются до 14 апреля 2017 года по адресу: г. Гусев пр. Ленина д. 50 кабинет 310 или по электронному адресу: kcson2006@mail.ru





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