Дилеры оборудования General Satellite освоили производство ТВ-приставок в «Технополисе GS»
У гостей «Технополиса GS» было два дня, чтобы увидеть, как в инновационном кластере организована производственная цепочка: от разработки микропроцессоров до упаковки конечных устройств — цифровых телевизионных приставок. Во время экскурсии дилеры оборудования General Satellite побывали в центре разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech, познакомились с работой предприятия «Пранкор», где производятся эргономичные корпуса для ТВ-приставок, а также увидели, как собирают телеприставки на современных автоматизированных линиях НПО «Цифровые телевизионные системы».
Познакомившись с процессами производства телеприставок, дилеры под руководством специалистов кластера выполнили ряд технологических операций. Павел Пащенко (г. Котельниково Волгоградской области) осуществил операцию программирования микросхем. Денису Толстых (г. Оренбург) доверили задачу по монтажу штыревых компонентов на плату, а Максиму Масленникову (г. Дзержинск) представился шанс поучаствовать в сборке ТВ-приставки. По окончании экскурсии гости получили памятные сертификаты об освоении новых компетенций.
«Предприятия “Технополиса GS” работают на самом современном оборудовании, технологические процессы выстроены по международным стандартам качества и постоянно модернизируются, а специалисты имеют возможность совершенствовать свои профессиональные компетенции, чтобы оставаться в авангарде технологических инноваций. Здесь действительно чувствуешь себя в прогрессивной среде!» — отметил Павел Пащенко.
Программа экскурсии также включала посещение современной жилой зоны для сотрудников «Технополиса GS» и мемориального парка, открытого на территории кластера в честь столетия со дня начала Первой мировой войны. Гости познакомились с проектами по развитию социокультурной инфраструктуры «Технополиса GS», узнали об инициативах, направленных на создание среды, благоприятной для работы, жизни и творчества. Гости также осмотрели главные памятные места г. Гусева, в том числе познакомились со знаменитой работой Отто Хайхерта — фреской «Встреча зальцбуржских эмигрантов с королем Фридрихом Вильгельмом I в Восточной Пруссии», расположенной в Гусевском агропромышленном колледже. Дилеры побывали и в Гусевском историко-краеведческом музее им. А.М. Иванова, коллекция которого отражает богатую историю Гусевской земли.
«Я никогда не был на высокотехнологичных производствах, поэтому даже представить себе не мог масштабы “Технополиса GS”. Место, где создается современная потребительская электроника, полностью разработанная и произведенная в нашей стране, произвело на меня неизгладимое впечатление. И дело не только в инновациях — я остался в восторге и от живого общения со специалистами. Здесь удивительным образом высокотехнологичные производства соседствуют с пространствами для жизни и творчества. Выражаю благодарность холдингу GS Group и компании NoLimit Electronics, а также тем людям, которые провели с нами эти два дня», — поделился Денис Толстых.
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