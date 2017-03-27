Прокуратура Нестеровского района сообщила об изменениях связанных с материнским капиталом
В соответствии с принятым постановлением срок принятия решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала составляет один месяц. При этом, срок перечисления средств материнского капитала сокращён с двух месяцев до 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении этими средствами. В перечне документов, необходимых для распоряжения этими средствами, копия свидетельства о праве собственности заменена выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
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