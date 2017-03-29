На территории области проходит специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон».
Мероприятие призвано пресечь нарушения, связанные с телефонными разговорами, отправкой СМС-сообщений и использованием мобильных сервисов за рулём, которые отвлекают водителя от дорожной обстановки и могут привести к аварийной ситуации.
Так в 2016 году были привлечены к административной ответственности 3 625 водителей. А за 2 месяца 2017 года дорожные полицейские оштрафовали 527 нарушителей, разговаривавших по телефону за рулём. Санкцией части 1 статьи 12.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за подобные действия предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.
В ведомстве напомнили, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.
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