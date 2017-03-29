В ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу В ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

На территории области проходит специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон». Госавтоинспекция информирует, что в период с 29 марта по 7 апреля 2017 года на территории Калининградской области пройдёт специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон». Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 11

Прокуратура Нестеровского района сообщила об изменениях связанных с материнским капиталом 3 марта 2017 года Правительством РФ издано Постановление № 253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора Нестеровского района младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

В Озерском районе водитель "Опеля" сбил несовершеннолетнего велосипедиста 22 марта в 17.55 в поселке Мальцево Озёрского района водитель автомобиля «Опель» допустил наезд на 10-летнего велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

ВНИМАНИЕ - КЛЕЩИ Уважаемые жители Гусевского округа! В период с 24 по 26 марта на территории округа будет проводиться противоклещевая обработкаАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

Дилеры оборудования General Satellite освоили производство ТВ-приставок в «Технополисе GS» В марте 2017 года состоялось двухдневное путешествие дилеров оборудования General Satellite в инновационный кластер «Технополис GS». Об этом говорится в пресс релизе предприятия, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

Нестеровская прокуратура рассказала об изменениях в лесных отношениях С 01 марта 2017 года вступила в силу ст. 4 Федеральный закон от 23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений». Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора Нестеровской Городской прокуратуры, младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

Более 6 тысяч граждан воспользовались государственными услугами ГИБДД Калининградской области Госавтоинспекция Калининградской области проанализировала работу по оказанию государственных услуг за 2 месяца 2017 года. С результатами "Радио на Востоке" ознакомил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

В ГДК пройдет отборочный этап областного фестиваля «Таланты золотого возраста» 19 апреля в городском Доме культуры пройдет муниципальный отборочный тур областного фестиваля художественного творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста». Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Комплексном Центре Социального Обслуживания населения.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45