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Комунальщики из Нестерова не платят за пользование водными объектами

Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка соблюдения законодательства об охране водных объектов, в ходе которой выявлены нарушения в части не внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду при использовании водных объектов. Об этом "Радио на Востоке" сообщил прокурор района старший советник юстиции Э. Ю. Аскеров.

В рамках проверки установлено, что предприятиями МУП «Водоканал и благоустройство», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» и МУП ЖКХ «Илюшинское сельское поселение» оказывается негативное воздействие на водные объекты при сбросе загрязняющих веществ канализационными нечистотами.

В нарушение ст. 16, 16.1, 16.2, 16.3 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», плата за негативное воздействие на окружающую среду не осуществляется, декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду в органы Росприроднадзора за 2014, 2015, 2016 года не сданы.

Внесение экологических платежей - в силу того, что оно связано с необходимостью возмещения вреда окружающей среде, - обязательно, по общему правилу, для всех лиц, деятельность которых оказывает на окружающую среду негативное воздействие.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес руководителей внесены представления, которые находятся на рассмотрении.


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