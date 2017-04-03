4 апреля Прокуратура принимает предпринимателей 04 апреля с 09 до 18 часов в Гусевской городской прокуратуре по адресу г. Гусев, ул. Тимирязева, 2 будет организован Всероссийский день приема предпринимателей.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

Комунальщики из Нестерова не платят за пользование водными объектами Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка соблюдения законодательства об охране водных объектов, в ходе которой выявлены нарушения в части не внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду при использовании водных объектов. Об этом "Радио на Востоке" сообщил прокурор района старший советник юстиции Э. Ю. Аскеров.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 27

2 апреля в Гусеве перекроют Городскую площадь 02 апреля 2017 года с 09.00 до 15.00 временно будет перекрыто движение на городской площади. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи городской администрации.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 51

В ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу В ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

На территории области проходит специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон». Госавтоинспекция информирует, что в период с 29 марта по 7 апреля 2017 года на территории Калининградской области пройдёт специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон». Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

Прокуратура Нестеровского района сообщила об изменениях связанных с материнским капиталом 3 марта 2017 года Правительством РФ издано Постановление № 253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора Нестеровского района младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 53

В Озерском районе водитель "Опеля" сбил несовершеннолетнего велосипедиста 22 марта в 17.55 в поселке Мальцево Озёрского района водитель автомобиля «Опель» допустил наезд на 10-летнего велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

ВНИМАНИЕ - КЛЕЩИ Уважаемые жители Гусевского округа! В период с 24 по 26 марта на территории округа будет проводиться противоклещевая обработкаАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 48

Дилеры оборудования General Satellite освоили производство ТВ-приставок в «Технополисе GS» В марте 2017 года состоялось двухдневное путешествие дилеров оборудования General Satellite в инновационный кластер «Технополис GS». Об этом говорится в пресс релизе предприятия, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 57