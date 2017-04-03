Комунальщики из Нестерова не платят за пользование водными объектами
В рамках проверки установлено, что предприятиями МУП «Водоканал и благоустройство», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» и МУП ЖКХ «Илюшинское сельское поселение» оказывается негативное воздействие на водные объекты при сбросе загрязняющих веществ канализационными нечистотами.
В нарушение ст. 16, 16.1, 16.2, 16.3 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», плата за негативное воздействие на окружающую среду не осуществляется, декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду в органы Росприроднадзора за 2014, 2015, 2016 года не сданы.
Внесение экологических платежей - в силу того, что оно связано с необходимостью возмещения вреда окружающей среде, - обязательно, по общему правилу, для всех лиц, деятельность которых оказывает на окружающую среду негативное воздействие.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес руководителей внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
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