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В «Технополисе GS» посадили 100 молодых елей

1 апреля 2017 года в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) прошел весенний слет «ТехнопоЛЕС», приуроченный к Году экологии в России. Об этом говорится в официальном пресс релизе предприятия, который попал в распоряжение "Радио на Востоке". 

В экологической акции приняли участие более 40 человек: сотрудники предприятий кластера и жители Гусева посадили на территории жилой зоны «Технополиса GS» 100 молодых елей. Всего в кластер доставили 950 деревьев  остальные планируется высадить на будущих подобных мероприятиях. Акция призвана улучшить экологическую обстановку коттеджного поселка «Технополиса GS», инновационного кластера и г. Гусева в целом. Организатор мероприятия  фонд «Креативная платформа GS».

 

Экологическая акция «ТехнопоЛЕС» прошла в «Технополисе GS» впервые, однако ее организатор – фонд поддержки социокультурных инициатив «Креативная платформа GS» – планирует регулярно проводить подобные мероприятия. Праздник посадки молодого леса в инновационном кластере был приурочен к Году экологии в России и нацелен на улучшение окружающей среды в «Технополисе GS» и городе Гусеве. Участники акции высадили 100 елей на обширной территории площадью около 2 тыс. кв. метров. Ведущий инженер-конструктор GS Nanotech Максим Савицкий – начальник лесопосадочного участка – провел практический инструктаж по правильной посадке деревьев. Многие жители коттеджного поселка приняли участие в акции вместе со своими детьми. Для всех участников было организовано чаепитие с домашними пирогами.

 

950 молодых елей для посадки в «Технополисе GS» специально доставили из поселка Дедовичи Псковской области, где холдинг GS Group (инвестор кластера «Технополис GS») на протяжении нескольких лет развивает высокотехнологичный комплекс предприятий по глубокой переработке древесины «Дедовичи». Комплекс обеспечивает экологически чистое безотходное освоение выделенного лесного фонда и его быстрое восстановление за счет собственных ресурсов. Ежегодно в лесовосстановительном подразделении «Дедовичи» — лесном питомнике — выращивают 2 млн саженцев ели с закрытой корневой системой.

 

«Очень здорово, что на слете “ТехнопоЛЕС” собралось большое количество людей, которым небезразлична экология среды, где мы живем, творим и развиваемся. Сегодня мы вместе внесли вклад в сохранение и совершенствование экологической обстановки вокруг нас и улучшили общие экологические показатели России. Я верю, что мы соберемся на такие акции еще не раз, и через несколько лет здесь, на территории “Технополиса GS”, появится настоящий лес», – отметил генеральный директор «Технополис GS – УК» Александр Ситников во время своей торжественной речи.

 

Весенний слет «ТехнопоЛЕС» стал первой акцией в поддержку мероприятий Года экологии, организованной в кластере «Технополис GS». Год экологии в России проводится в соответствии с указом президента РФ в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.


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