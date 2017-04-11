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В ДТП под Черняховском пострадала несовершеннолетняя девочка

4 апреля около 17 часов 40 минут на автодороге «Черняховск - Озерск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ауди – 80».  Об этом «Радио на Востоке» сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев. Водитель иномарки на правостороннем закруглении не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате данного ДТП 2 человека получили ранения, в том числе пострадала несовершеннолетняя девочка.


Есть у водителя свод официальных правил — ПДД. Они регулируют обязанности участников дорожного движения: водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов, а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения. Но есть и другие правила поведения на дороге, которые не прописаны в законах и регламентах, но, тем не менее, неукоснительно исполняются водителями. И это логично — исполнение этих правил позволяет спасти в отдельных случаях собственную жизнь, а также жизнь и здоровье своих близких.

1. Не выкручивайте заранее руль при повороте налево, стоя на трассе и пропуская встречный поток. Удар сзади и вы – под встречной фурой: холодный и немой. Держать руль надо только прямо.

2. Убейте в себе инстинкт дергать руль в обратную сторону при наезде на обочину или снежный бруствер слева. Мертвой хваткой руля, не меняя положения ноги на педали газа, компенсируйте увод в сторону. Автомобиль потеряет скорость, но вернется на дорогу. Не нужно пытаться, во что бы то ни стало, стремиться на дорогу, иначе вас резко бросит в обратную сторону.

3. Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по внутреннему радиусу. Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу начнет заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях полетит вам «в лоб». Стоит меньше бояться встречных машин, проезжающих по внутреннему радиусу. Как правило, их занос кончается на обочине. Если вам «в лоб» летит автомобиль, лучшее решение в данном случае — это кювет.

4. Когда перестраиваетесь, ускоряйтесь.

5. Не катайтесь на «нейтралке». Вы теряете возможность при необходимости ускориться, а тормоз — не всегда правильной выход.

6. Не тормозите при повороте. В повороте — только контролируемый разгон.

7. Всегда при маневре оставляйте запасной вариант. Например, сомневаетесь в обгоне, выезжайте на «встречку» и тащитесь сзади, пока не будете уверены на 100%, что обгонять можно. Если что, вы успеете вернуться на свою полосу.

8. Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток, гасите скорость на встречной полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. А там… колейность. Уравняйте скоростью, находясь на встречной полосе! По времени так же, но во много раз безопаснее.

9. Если видите, что встречная машина не успевает обогнать, включайте правый поворотник и заранее прижимайтесь к обочине. Не мигайте фарами, там может водитель первый день за рулём – не ровен час запаникует.

10. Если машину сносит/заносит, действуйте твердо и плавно, без суеты. Процесс не развивается мгновенно и не любит резких, судорожных движений. Выучите, что такое «снос» и «занос», какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна – это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях ситуация исправима.

11. Если есть возможность, тренируйтесь в экстремальном торможении и разгоне на большой, свободной, ровной площадке. Раскачайте, почувствуйте предел. Ничего с вашим автомобилем не случится.

12. Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдет срыв, и вы «поплывете» (эффект аквапланирования) система вам не поможет. Вообще, в критических ситуациях рассчитывайте только на свой опыт и свои силы. Электроника – хорошая штука, но она несовершенна.

13. Если антипробуксовочная система в машине не завязана одной кнопкой с системой курсовой стабилизации, выключите его. На моноприводе он вреден всегда. Особенно, если вы с резкого старта решили проскочить перекресток. Кстати, и старт будет не такой уж и резкий.

14. Если вы летите по левому ряду, а на «встречке» пробка, то за каждым авто вас ждёт смертник-пешеход. Он-то думает, что все стоят.

15. Двигаясь по левому ряду, притормозите, если автомобили справа замедляют движение или останавливаются. Даже если впереди нет пешеходного перехода, есть вероятность, что справа дорогу перебегает человек. Он разобьёт головой ваше лобовое стекло и умрет, а вы отсидите в тюрьме пару лет, при том, что формально ничего не нарушали. Помните: пешеход всегда прав! Даже если он идиот!

16. На обочине человек с детьми или дети без взрослых, тормозите — вариантов нет. Понять детскую логику трудно – ребенок может броситься вам под колеса в любой момент. Даже если взрослый крепко держит его за руку.

17. Увидев выскочившее на дорогу животное (кошку, собаку, лося или бурого медведя), сохраняйте хладнокровие. В этом случае трудно что-либо советовать определенно, так как времени на раздумья и, соответственно, принятие правильного решения нет. И, тем не менее. Иногда будет более логичным загубить собачью душу, чем «угробить» себя и других людей.

18. Помните: главная причина всех неприятностей на дороге (происходящих по вашей вине) – скорость! Прежде чем доказывать себе и девчонкам на заднем сиденье какой вы бравый водила, задумайтесь о том, что жизнь одна и прожить ее надо так… просто прожить. Хотя бы до 80-ти…"


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