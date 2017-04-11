Нестеровская прокуратура проверила местные муниципалитеты
Прокуратура Нестеровского района на основании поступившего обращения провела проверку исполнения муниципальными образованиями района требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом «Радио на Востоке» сообщил прокурор района старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. В силу требований Закона, правила нормирования, в том числе предельные цены товаров, работ, услуг и нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов подлежат размещению в единой информационной системе. В свою очередь, принятые органами местного самоуправления Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, в единой информационной системе своевременно, после их принятия не размещены.По результатам проверки главам администраций муниципальных образований «Нестеровский район», «Нестеровское городское поселение», «Пригородное сельское поселение», «Чистопрудненское сельское поселение», «Илюшинское сельское поселение» внесены представления и возбуждены дела об административном правонарушении.Рассмотрев меры прокурорского реагирования, органы местного самоуправления разместили в информационной системе в сети Интернет предусмотренные законодательством нормативно правовые акты в сфере нормирования закупок.
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