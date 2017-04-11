Нестеровская прокуратура проверила местные муниципалитеты Прокуратура Нестеровского района на основании поступившего обращенияпровела проверку исполнения муниципальными образованиями района требованийФедерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом «Радио наВостоке» сообщил прокурор района старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 16

В ДТП под Черняховском пострадала несовершеннолетняя девочка 4 апреляоколо 17 часов 40 минут на автодороге «Черняховск - Озерск» произошлодорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ауди – 80». Об этом «Радио на Востоке» сообщил начальник ГусевскогоГИБДД подполковник Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 14

4 апреля Прокуратура принимает предпринимателей 04 апреля с 09 до 18 часов в Гусевской городской прокуратуре по адресу г. Гусев, ул. Тимирязева, 2 будет организован Всероссийский день приема предпринимателей.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 14

Комунальщики из Нестерова не платят за пользование водными объектами Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка соблюдения законодательства об охране водных объектов, в ходе которой выявлены нарушения в части не внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду при использовании водных объектов. Об этом "Радио на Востоке" сообщил прокурор района старший советник юстиции Э. Ю. Аскеров.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

2 апреля в Гусеве перекроют Городскую площадь 02 апреля 2017 года с 09.00 до 15.00 временно будет перекрыто движение на городской площади. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи городской администрации.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 61

В ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу В ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

На территории области проходит специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон». Госавтоинспекция информирует, что в период с 29 марта по 7 апреля 2017 года на территории Калининградской области пройдёт специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон». Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 48

Прокуратура Нестеровского района сообщила об изменениях связанных с материнским капиталом 3 марта 2017 года Правительством РФ издано Постановление № 253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора Нестеровского района младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 68

В Озерском районе водитель "Опеля" сбил несовершеннолетнего велосипедиста 22 марта в 17.55 в поселке Мальцево Озёрского района водитель автомобиля «Опель» допустил наезд на 10-летнего велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник полиции Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55