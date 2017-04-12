GS Group отправляет команду гусевских школьников в «Артек» на Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям
От Калининградской области в лагерь «Морской» МДЦ «Артек» (Крым) на профильную смену «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» отправились 13 школьников, победителей регионального отборочного этапа второй открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Восьмиклассники средней общеобразовательной школы №5 города Гусева Виктор Пальчиков и Артем Кочаков стали победителями в номинации «3D-сканирование», создав одну из лучших объемных моделей и обработав ее по заданным параметрам. В этом же направлении они выступят на Всероссийской олимпиаде.
Во время профильной смены в лагере школьники будут изучать 3D-технологии сразу в четырех направлениях: 3D-моделирование, 3D-сканирование, 3D-печать, объемное техническое и художественное творчество. На занятиях с педагогами-экспертами они углубят свои знания и практические навыки в прототипировании, техническом рисунке, настройке 3D-принтеров, создании моделей с помощью 3D-ручек. Руководителем смены стала научный руководитель Ассоциации 3D-образования Татьяна Маштакова, которая сопровождает команду Калининградской области.
Программа, насыщенная событиями и занятиями, сплотит ребят, научит их образному и конструкторскому мышлению. Эти навыки пригодятся школьникам для выполнения заданий Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, которую проводит Ассоциация 3D-образования. Олимпиада пройдет по пяти направлениям: 3D-моделирование, 3D-сканирование, объемное рисование при помощи 3D-ручки в категории художественное творчество и в категории техническое творчество — с решением математических и физических задач, а также командный инжиниринг — создание объемной цифровой модели, которую участники распечатывают и дорабатывают 3D-ручкой. Жюри будет оценивать не только уровень инженерного решения и соблюдение техники безопасности, но и умение работать в команде.
«То, что школьники комплексно изучают 3D-технологии и решают задачи на стыке дисциплин — математики, физики, черчения и даже литературы, — развивает их пространственное мышление. Такие талантливые ребята становятся в будущем инженерами на высокотехнологичных производствах и авторами прорывных инновационных решений, в буквальном смысле определяя направления развития инновационных отраслей экономики», — отмечает Татьяна Маштакова.
Победителей Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям назовут 25 апреля на торжественной церемонии закрытия профильной смены. Они смогут принять участие в Национальном чемпионате JuniorSkills Hi-Tech, который проводится в рамках чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.
GS Group стал спонсором команды гусевских школьников на Всероссийской олимпиаде. В 2015 и 2016 годах холдинг также отправлял команду школьников из Калининградской области на JuniorSkills Hi-Tech и выступал партнером чемпионата WorldSkills Hi-Tech. GS Group реализует собственную образовательную программу, основа которой — Университетский кампус в области инженерных и технических наук, который создается в «Технополисе GS». В сотрудничестве с профильными вузами здесь будут запущены программы прикладного бакалавриата и магистратуры, основанные на модели непрерывного сетевого образования.
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