    Маргарита
. .
Сейчас в эфире:
...
   Слушателей: 
Радио "На Востоке" info@958fm.ru
radionavostoke@yandex.ru
+7(921)264-54-14, 8(40143)3-46-15
г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 20а

Чт13 апреля
Мы вКонтакте Мы в Twitter RSS
Войти Регистрация
html counter счетчик посетителей сайта
.
Шортик #2787
— Кто мы?
— Феминистки!
— Чего мы хотим?
— Равенства!!!
— Песчаный карьер — два человека!

Шортики >>

Важные ссылки

Газета "Городской объектив"

Рейтинг новостей авторов

Sky Archer +793/-402
SilVeRoman +388/-42
Петрович +286/-12
Радионяня +201/-22
Маргарита +126/-10

Посетители

Сейчас на сайте: 4
Гостей: 4

Пользователи: 
- отсутствуют

 Последние посетители: 
SilVeRoman
Mister A
AndruM
Sky Archer
Nik
Сержик
werneta
Фома
Niikkitta
ywodo

Карта посещения

Locations of visitors to this page

Последние комментарии

Автор: AndruM
В новости: Маргарита
Автор: Фома
В новости: Маргарита
Автор: Sky Archer
В новости: Маргарита
Автор: Гость Маргарита
В новости: Маргарита
Автор: AndruM
В новости: Маргарита

Новое на сайте

GS Group отправляет команду гусевских школьников в «Артек» на Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям

GS Group отправляет команду гусевских школьников в «Артек» на Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям GS Group отправляет команду гусевских школьников в «Артек» на Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиямGS Group отправляет команду гусевских школьников в «Артек» на Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям. Об этом говорится в официальном пресс релизе холдинга, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Нестеровская прокуратура проверила местные муниципалитеты

Нестеровская прокуратура проверила местные муниципалитеты Нестеровская прокуратура проверила местные муниципалитетыПрокуратура Нестеровского района на основании поступившего обращенияпровела проверку исполнения муниципальными образованиями района требованийФедерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом «Радио наВостоке» сообщил прокурор района старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 24

В ДТП под Черняховском пострадала несовершеннолетняя девочка

В ДТП под Черняховском пострадала несовершеннолетняя девочка В ДТП под Черняховском пострадала несовершеннолетняя девочка4 апреляоколо 17 часов 40 минут на автодороге «Черняховск - Озерск» произошлодорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ауди – 80».  Об этом «Радио на Востоке» сообщил начальник ГусевскогоГИБДД подполковник Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 25

4 апреля Прокуратура принимает предпринимателей

4 апреля Прокуратура принимает предпринимателей 4 апреля Прокуратура принимает предпринимателей04 апреля с 09 до 18 часов в Гусевской городской прокуратуре по адресу г. Гусев, ул. Тимирязева, 2 будет организован Всероссийский день приема предпринимателей.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 17

Комунальщики из Нестерова не платят за пользование водными объектами

Комунальщики из Нестерова не платят за пользование водными объектами Комунальщики из Нестерова не платят за пользование водными объектамиПрокуратурой Нестеровского района проведена проверка соблюдения законодательства об охране водных объектов, в ходе которой выявлены нарушения в части не внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду при использовании водных объектов. Об этом "Радио на Востоке" сообщил прокурор района старший советник юстиции Э. Ю. Аскеров.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

2 апреля в Гусеве перекроют Городскую площадь

2 апреля в Гусеве перекроют Городскую площадь 2 апреля в Гусеве перекроют Городскую площадь02 апреля 2017 года с 09.00 до 15.00 временно будет перекрыто движение на городской площади. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи городской администрации.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 62

В ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу

В ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу В ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболуВ ФОКе Гусева пройдут финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 51

На территории области проходит специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон».

На территории области проходит специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон». На территории области проходит специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон».Госавтоинспекция информирует, что в период с 29 марта по 7 апреля 2017 года на территории Калининградской области пройдёт специальное профилактическое мероприятие «Мобильный телефон». Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 52

Прокуратура Нестеровского района сообщила об изменениях связанных с материнским капиталом

Прокуратура Нестеровского района сообщила об изменениях связанных с материнским капиталом Прокуратура Нестеровского района сообщила об изменениях связанных с материнским капиталом3 марта 2017 года Правительством РФ издано Постановление № 253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора  Нестеровского района младший советник юстиции В.С. Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 70

Наш опрос

Лучший ведущий (март-май 2017 год)


 

Праздники

Праздники России

Рекламный блок #4


Архив новостей

Апрель 2017 (7)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (9)
Январь 2017 (1)
Декабрь 2016 (12)
Ноябрь 2016 (11)
X

 
Уважаемые пользователи и гости сайта! У нас изменился номер прямого эфира. Теперь в передачу "Есть повод" можно дозвониться по прямому мобильному номеру 524-958. При звонке с городского телефона номер: 8 (4012) 524-958Звоните, пообщаемся! 
По данному номеру вы в любое время можете получить информацию о точном времени, прогнозе погоды, способах отправить смс, услышать, кто ведет эфир, воспользовавшись удобным голосовым меню. Спешите поучаствовать в нашей рубрике "Мобильный репортер". Напоминаем, что наш городской номер: 8 (40143)3-46-15.
Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram! Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join Group. А так же не прекращал работу сайт от наших партнёров "Флудово.ru".


 

33 Городские новости Новое
Просмотров: 33

GS Group отправляет команду гусевских школьников в «Артек» на Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям

GS Group отправляет команду гусевских школьников в «Артек» на Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям. Об этом говорится в официальном пресс релизе холдинга, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке". В течение двух недель ребята будут углубленно изучать 3D-технологии и развивать пространственное мышление. Их главная цель — подготовиться и выступить на второй открытой Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям, которая пройдет 21-24 апреля.

От Калининградской области в лагерь «Морской» МДЦ «Артек» (Крым) на профильную смену «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» отправились 13 школьников, победителей регионального отборочного этапа второй открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Восьмиклассники средней общеобразовательной школы №5 города Гусева Виктор Пальчиков и Артем Кочаков стали победителями в номинации «3D-сканирование», создав одну из лучших объемных моделей и обработав ее по заданным параметрам. В этом же направлении они выступят на Всероссийской олимпиаде.

Во время профильной смены в лагере школьники будут изучать 3D-технологии сразу в четырех направлениях: 3D-моделирование, 3D-сканирование, 3D-печать, объемное техническое и художественное творчество. На занятиях с педагогами-экспертами они углубят свои знания и практические навыки в прототипировании, техническом рисунке, настройке 3D-принтеров, создании моделей с помощью 3D-ручек. Руководителем смены стала научный руководитель Ассоциации 3D-образования Татьяна Маштакова, которая сопровождает команду Калининградской области.

Программа, насыщенная событиями и занятиями, сплотит ребят, научит их образному и конструкторскому мышлению. Эти навыки пригодятся школьникам для выполнения заданий Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, которую проводит Ассоциация 3D-образования. Олимпиада пройдет по пяти направлениям: 3D-моделирование, 3D-сканирование, объемное рисование при помощи 3D-ручки в категории художественное творчество и в категории техническое творчество — с решением математических и физических задач, а также командный инжиниринг — создание объемной цифровой модели, которую участники распечатывают и дорабатывают 3D-ручкой. Жюри будет оценивать не только уровень инженерного решения и соблюдение техники безопасности, но и умение работать в команде.

«То, что школьники комплексно изучают 3D-технологии и решают задачи на стыке дисциплин — математики, физики, черчения и даже литературы, — развивает их пространственное мышление. Такие талантливые ребята становятся в будущем инженерами на высокотехнологичных производствах и авторами прорывных инновационных решений, в буквальном смысле определяя направления развития инновационных отраслей экономики», — отмечает Татьяна Маштакова.

Победителей Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям назовут 25 апреля на торжественной церемонии закрытия профильной смены. Они смогут принять участие в Национальном чемпионате JuniorSkills Hi-Tech, который проводится в рамках чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

GS Group стал спонсором команды гусевских школьников на Всероссийской олимпиаде. В 2015 и 2016 годах холдинг также отправлял команду школьников из Калининградской области на JuniorSkills Hi-Tech и выступал партнером чемпионата WorldSkills Hi-Tech. GS Group реализует собственную образовательную программу, основа которой — Университетский кампус в области инженерных и технических наук, который создается в «Технополисе GS». В сотрудничестве с профильными вузами здесь будут запущены программы прикладного бакалавриата и магистратуры, основанные на модели непрерывного сетевого образования.


скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


# gs group олимпиада артек гусев

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Имя:*
E-Mail:
Подтвердите, что Вы не робот=>> *

Текущая версия: 5.1 (12.04)

Проводите длинные, зимние вечера/ночи под чудесную музыку ночных плейлистов от Andru M на частоте 95,8 FM. Когда вокруг мало света, всё темно, уныло, зябко, по пошлому грязно, и лишено всякого смысла - идите на звук! Курс 95,8 FM!.

Статистика

Новостей 1825
Комментов 358

ТОП журналистов

Sky Archer 907
SilVeRoman 316
Радионяня 204
Петрович 180
Nik 80

Потоки радио

Онлайн поток
(для компьютера)

Рекламный блок

Группа вКонтакте

Рекламный блок

Звони:
8 921 614 16 85
 


 

Друзья сайта







Рекламный блок #6

Рекламный блок #7
Шаблон сайта оптимизирован под разрешение 1280x1024 браузеров: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer 7+. Владельцам Internet Explorer 6 настоятельно рекомендуется, наконец, обновить свой браузер до актуальной версии!