Гусев отметит 293-ю годовщину получения статуса города 27 мая город Гусев отметит 293-ю годовщину получения мандата статуса города от короля Пруссии Фридриха Вильгельма I. Об этом "Радио на Востоке" сообщила начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Н.В. Михалева.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 27

В Гусеве провели конкурс будущих водителей среди старшеклассников 14 апреля инспектор по пропаганде Гусевского ГИБДД капитан полиции Ананьева В.В. совместно с педагогами образовательных учреждений Гусева и специалистом Управления образования администрации Гусевского городского округа провели для старшеклассников первый этап межмуниципального конкурса по Правилам дорожного движения «Будущий водитель». Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

16 апреля в Гусеве перекроют несколько улиц 16 апреля в городе Гусев будет перекрыто движение автотранспорта по нескольким улицам. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Управлении по культуры спорту и делам молодежи "Гусевского городского округа".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

GS Group отправляет команду гусевских школьников в «Артек» на Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям GS Group отправляет команду гусевских школьников в «Артек» на Всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям. Об этом говорится в официальном пресс релизе холдинга, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

Нестеровская прокуратура проверила местные муниципалитеты Прокуратура Нестеровского района на основании поступившего обращенияпровела проверку исполнения муниципальными образованиями района требованийФедерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом «Радио наВостоке» сообщил прокурор района старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В ДТП под Черняховском пострадала несовершеннолетняя девочка 4 апреляоколо 17 часов 40 минут на автодороге «Черняховск - Озерск» произошлодорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ауди – 80». Об этом «Радио на Востоке» сообщил начальник ГусевскогоГИБДД подполковник Роман Караваев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

4 апреля Прокуратура принимает предпринимателей 04 апреля с 09 до 18 часов в Гусевской городской прокуратуре по адресу г. Гусев, ул. Тимирязева, 2 будет организован Всероссийский день приема предпринимателей.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26

Комунальщики из Нестерова не платят за пользование водными объектами Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка соблюдения законодательства об охране водных объектов, в ходе которой выявлены нарушения в части не внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду при использовании водных объектов. Об этом "Радио на Востоке" сообщил прокурор района старший советник юстиции Э. Ю. Аскеров.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 54

2 апреля в Гусеве перекроют Городскую площадь 02 апреля 2017 года с 09.00 до 15.00 временно будет перекрыто движение на городской площади. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи городской администрации.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 71