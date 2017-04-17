В Гусеве провели конкурс будущих водителей среди старшеклассников
Конкурс прошел на базе МАОУ СОШ № 3 г. Гусева. Дети решали квалификационные тесты, предназначенные для кандидатов в водители. Ребята сказали, что для них это главное испытание перед будущей сдачей экзамена на право управления транспортными средствами. Большинство участников конкурса продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний, необходимых водителю, успешно справились со сложными дорожными ситуациями.
Победителями конкурса были признаны десять школьников, причем среди призеров – пять девочек. Победители получили дипломы, а остальным участникам конкурса вручили сертификаты.
Следующий этап конкурса пройдет 18 апреля в РЭГ отделения ГИБДД МО МВД России «Черняховский», где победители будут соревноваться в знании ПДД со школьниками г. Черняховска.
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