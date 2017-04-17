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В Гусеве провели конкурс будущих водителей среди старшеклассников

14 апреля  инспектор по пропаганде Гусевского ГИБДД капитан полиции Ананьева В.В. совместно с педагогами образовательных учреждений Гусева и специалистом Управления образования администрации Гусевского городского округа провели для старшеклассников первый этап межмуниципального конкурса по Правилам дорожного движения «Будущий водитель». Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник Гусевского ГИБДД подполковник Роман Караваев.


Конкурс прошел на базе МАОУ СОШ № 3 г. Гусева. Дети решали квалификационные тесты, предназначенные для кандидатов в водители. Ребята сказали, что для них это главное испытание перед будущей сдачей экзамена на право управления транспортными средствами. Большинство участников конкурса продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний, необходимых водителю, успешно справились со сложными дорожными ситуациями.

Победителями конкурса были признаны десять школьников, причем среди призеров – пять девочек. Победители получили дипломы, а остальным участникам конкурса вручили сертификаты.


Следующий этап конкурса пройдет 18 апреля в РЭГ отделения ГИБДД МО МВД России «Черняховский», где победители будут соревноваться в знании ПДД со школьниками г. Черняховска.

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