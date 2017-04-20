В Гусеве реализуются мероприятии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
На территории муниципального образования «Гусевский городской округ» реализуются мероприятии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». Об этом «Радио на Востоке» сообщила специалист управления социальной защиты населения администрации Гусевского городского округа Кудрина Ирина Геннадиевна.
В частности, в сообщении говорится, что участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. Также отмечается, что желающие получить социальную выплату на приобретение жилья, можгут обратиться в управление социальной защиты населения администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».
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