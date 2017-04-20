В Гусеве появятся два новых вело-маршрута
Администрацией Гусевского округа разработана туристическая карта 2017 года с включением двух новых веломаршрутов, об этом сообщается на сайте городской администрации. Первый это культурно-познавательный веломаршрут в направлении мемориального парка Технополиса GS и второй - оздоровительный маршрут от физкультурно-оздоровительного комплекса в Городском лесопарке до Грэсовского леса, который проходит по благоустроенной набережной. В маршруты включены новые туристические объекты, строительство которых началось и планируется к завершению в этом году.
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