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Шортик #4142
И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошёл, обнял, сказал, что красивая, умная... Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"

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В Гусевском отделении МВД напомнили об изменениях в миграционном законодательстве В Гусевском отделении МВД напомнили об изменениях в миграционном законодательствеОтделение по вопросам миграции МО МВД России "Гусевский" напомнил об изменениях внесенных в миграционное законодательство. Об этом "Радио на Востоке" сообщил начальник МО МВД России "Гусевский" подполковник полиции Д.Г. Князев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

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В Гусеве появятся два новых вело-маршрута

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36 Городские новости Новое
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В Гусеве появятся два новых вело-маршрута

Администрацией Гусевского округа разработана туристическая карта 2017 года с включением двух новых веломаршрутов, об этом сообщается на сайте городской администрации. Первый это культурно-познавательный веломаршрут в направлении мемориального парка Технополиса GS и второй -  оздоровительный маршрут от физкультурно-оздоровительного комплекса в Городском лесопарке до Грэсовского леса, который проходит по благоустроенной набережной. В маршруты включены новые туристические объекты, строительство которых началось и планируется к завершению в этом году.


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# Гусев администрация турист

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